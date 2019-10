Personas en situación de calle valoraron el trabajo realizado por la Ruta Médica

Más de 1.900 prestaciones se entregaron en la Ruta Médica, iniciativa ejecutada por el Servicio de Salud Magallanes e inserta en el Programa Noche Digna de la seremi de Desarrollo Social y Familia, que benefició directamente a 160 personas que se encuentran en situación de calle o de vulnerabilidad mayor en la ciudad de Punta Arenas.

Uno de los usuarios beneficiados por la de la Ruta Médica fue José Panichini, 63 años, quien es residente del Fide XII. Explicó que es diabético y siempre se ha controlado solo y que ésta fue la primera vez que se atendió bajo este programa. “Encuentro bueno el programa y me han atendido bien. A mí me controlan por glicemia y me entregaron atenciones en podología”, comentó.

De la misma manera Marcos Galles Tejeda, de 41 años, usuario del Fide XII, sostuvo que ésta es una muy buena iniciativa para quienes están en situación de calle y que favoreció a mucha gente.

Estas declaraciones las realizaron en el marco del cierre de la Ruta Médica.

La seremi de Desarrollo Social Liz Casanueva, comentó que se invirtieron 25 millones de pesos que entregó el Ministerio de Desarrollo Social para la ejecución de este programa, donde básicamente se hacían derivaciones, se atendían en puntos de calle. Cada tres días salía este equipo integrado por un médico, un técnico, un enfermero que además tenía su base aquí, facilitada por Fide XII como centro de referencia, donde además tenemos un dispositivo del Ministerio de Desarrollo Social de calle”, indicó.

El director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, junto con destacar el trabajo intersectorial y complementariedad de la oferta pública ejecutada en beneficio de las personas en situación de calle, expresó lo exitoso de la ejecución actual. “Hemos superado en más de un 25% las prestaciones realizadas el año 2018, llegamos a más de 1.900 prestaciones realizadas a los usuarios y la idea es que este convenio se mantenga y podamos ejecutarlo nuevamente el próximo año”, indicó la autoridad de salud.