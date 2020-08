Pesaje de camiones en sector de Kon Aiken: sobrepeso aumenta e infracciones se disparan

En el punto del cordón sanitario, en el km 32 de la Ruta 9 Norte, se desarrolla un exhaustivo control vehicular, que permite conocer cifras, antecedentes, pero también algunas historias.

Alejandro Salazar Carrera

asalazar@laprensaaustral.cl

A ojos profanos la pregunta surge inmediatamente. Ante el paso incesante de vehículos por el cordón sanitario de Kon Aiken ¿por qué algunos parecen cortar el camino por un costado?

Lejos de ser un trato preferencial, el rompe fila tiene como factor común que se trata de camiones y microbuses que a baja velocidad deben registrar su peso antes de continuar viaje a Punta Arenas.

Ya con mirada más experta, el tema en cuestión corresponde al punto de pesaje dispuesto por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para quienes con más de 4 ruedas circulan por nuestras rutas. El trámite no es un capricho ni un procedimiento especial, de marcha blanca o parte de este estado de excepción, sino responde a una Ley de la República que tiene que ver con la tolerancia de pesos para vehículos de carga y pasajeros.

La labor en ruta

Mauricio Gallardo es inspector de Vialidad, con 30 años de servicio y con una encomiable labor diaria que se ha acentuado durante este tiempo de pandemia. Basta con mencionar que el equipo de 9 inspectores se ha visto mermado a cuatro y que ¡pucha que hace frío! a la altura del km 32 de la Ruta 9 Norte.

Al costado del camino comparte “garita” con Marco Villalta, quien monitorea a través de las cámaras el paso del transporte pesado que a esa hora se dirige a Punta Arenas. “Sí, hay mucho movimiento. Aquí pasan todos los camiones de más de 11 mil kilos, también los buses”, es el primer comentario de Mauricio Gallardo, quien explica que en beneficio del tiempo -dada la cantidad de vehículos que se concentran en el sector del cordón- el control de pesaje sólo se aplica a quienes ingresan a la capital regional.

Justamente, lo anterior motivó también que por más de tres meses no hubiera pesaje, lo que redundó en un relajamiento de los usuarios, que como en todo orden de cosas, tuvo consecuencias: “Se acostumbraron a andar con sobrepeso, por lo que en dos semanas hemos registrado los números que normalmente se dan en dos meses”. Y lo peor, “estamos sacando un promedio de 8 partes a la semana, cuando en períodos normales no son más de dos”.

Gallardo dice que lo anterior no es motivo de orgullo, “pese a que muchas veces la gente piensa que nosotros los inspectores o Carabineros somos más eficientes a mayor número de infracciones. No es para nada así, porque a nosotros como servicio nos interesa que el peso se respete y se mantenga el movimiento, porque aquí los dueños y choferes deben pensar en el daño que sufre el pavimento. Ustedes saben, por ejemplo, cómo está el sector de Los Flamencos, en Punta Arenas, con un pavimento que debería durar 25 años y por el sobrepeso no llega a cinco”.

Así funciona el sistema

Vialidad opera en el sector con dos sistemas de pesaje, por un lado la fija y por otro la móvil.

La primera corresponde a moderna tecnología, donde el vehículo pasa por encima de un dispositivo (la balanza) colocado sobre el pavimento. En su lento paso de escasos metros antes de ingresar nuevamente a la ruta y seguir a destino, dos cámaras controladas por los inspectores entregan la información computarizada respecto del peso, ruedas y ejes.

Hoy debido a la pandemia los partes son empadronados para evitar cualquier tipo de contacto por prevención sanitaria. Las sanciones, que corresponden luego al Juzgado de Policía Local, pueden ir desde los $60 mil e incluso superar el millón de pesos. Estos últimos para quienes a lo más “rápido y furioso” escapan del pesaje. “Sí, aunque no lo crea, eso es más común de lo que se piensa. Hay choferes que saben que van con sobrepeso, y por ganar unos minutos o por quién sabe qué razón, llegan y pasan. Y es peor, porque el parte les llega igual y con una sanción mucho mayor. La semana pasada tuvimos cinco casos”, señala Gallardo.

Luego explica que aquí no se puede pasar por alto nada, ni hacer vista gorda ni favores, porque más allá de lo ético todo es parte de un sistema preciso. “La tecnología no permite licencias. Antes había una placa que se colocaba en la carretera para efectuar el pesaje. Hoy están las cámaras que entregan todas las características y antecedentes del vehículo, con el computador que marca el peso (que se ve reflejado en dos pantallas digitales a la salida del control). Luego hay una empresa particular que se encarga de recepcionar los antecedentes, mantener y calibrar la balanza. Con la información del mes nosotros tenemos que cuadrar y nuestros datos deben coincidir, por ejemplo, de los sobrepesos con la cantidad de partes. Como ven, todo es automatizado y transparente”.

Es mediodía y el frío entumece mientras el viento arrecia en la ruta. A un par de metros en el punto de control del cordón sanitario un conductor intenta destrabar su prohibición para seguir a Punta Arenas. La falta de un permiso no le permite el paso y deberá retornar a destino (cerca de Puerto Natales). Mientras tanto, en las dependencias de Vialidad el control aumenta, Y seamos honestos, mientras los funcionarios siguen atentos a las cámaras y a operar el equipamiento, el lugar para una labor tan importante y de tanta demanda parece demasiado pequeña.

En la despedida, un dato más de acuerdo a la estadística: “Ayer llegamos a los 200 vehículos que pasaron por el pesaje, con 4 infraccionados. Un récord, lamentable”.