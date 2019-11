Pese a clima de incertidumbre existe confianza en repunte de la actividad turística

Calles tranquilas, aunque adornadas a la vez por un comercio ralentizado y edificios impregnados de consignas y grafittis, fueron el particular panorama con que Punta Arenas recibió a los cientos de turistas que llegaron ayer a bordo de cruceros, en el marco de la temporada 2019-2020 de la Epa Austral.

De hecho, las miradas reflexivas de algunos de los extranjeros -en su mayoría norteamericanos- en torno a los monumentos, paredes, señaléticas y otros ‘adornos’ que lucen en los ventanales de edificios céntricos, no pasaron inadvertidos.

No obstante y teniendo claro lo que ha sucedido en los días anteriores a su arribo, los visitantes se dieron a la tarea de disfrutar lo que ofrecía el perímetro céntrico, siendo la Plaza de Armas uno de los puntos ineludibles.

Y así también lo fueron los restoranes, espacios favoritos para quienes deseaban una buena ‘recarga energética’, previo a emprender nuevas aventuras, más aún en el caso de aquellos que se quedaron en la zona, según sus programaciones.

No sólo en buques

Pero los cruceristas no eran los únicos que recorrían las calles. Así también otros visitantes ya con estadía de varios días en la ciudad, se disponían a recorrer nuevos parajes. Es así como La Prensa Austral encontró en calle O’Higgins a un grupo mayoritariamente conformado por estadounidenses y australianos -algunos sí venían en cruceros- que, a cargo de EcoCamp Patagonia, se disponían a emprender viaje al Parque Nacional Torres del Paine, donde permanecerán unos días realizando caminatas y cómo no, disfrutando también de los sofisticados domos que posee esta empresa hotelera.

Manuel González, por ejemplo, llegó desde Puerto Rico junto a Lismary Brito, entusiastas ambos con la idea de conocer las maravillas de la provincia de Ultima Esperanza. A minutos de salir, comentó en breve sus impresiones en esta, su primera visita a Chile. “En su momento, la inestabilidad que ha habido en estas últimas semanas me preocupó. Por eso, antes de venir, llamamos e hicimos las consultas necesarias. Ahí nos dijeron que el área que íbamos a visitar -Magallanes- estaba tranquila, así que decidimos continuar con los planes. Ya vimos pingüinos, también los leones marinos, es una experiencia muy bella. Ahora seguimos a EcoCamp, donde tendremos una suerte de ‘retiro espiritual’ (ríe). Hasta ahora la experiencia ha sido excelente y por supuesto, recomiendo venir acá”.

El parecer de Manuel fue compartido por la guía de Ecocamp, Marlen Traub, quien se mostró satisfecha con la buena primera impresión que los pasajeros se llevaron a Ultima Esperanza, pese a los vestigios que ha dejado el estallido social. “Más allá de lo que ha pasado tras algunas manifestaciones, lo que me han comentado es que Punta Arenas les parece una ciudad linda, con muchas cosas que ver”, planteó.

Restoranes a escena

De paso, fue de interés también conocer cómo visualizan en los restoranes del centro de la ciudad, el flujo turístico, en medio de un constante halo de descontento social que ha derivado en el cierre temprano de no pocos locales.

Elizabeth Gómez, venezolana que se desempeña en el local gastronómico ‘Fusiones’, señaló que esta temporada ha sido lenta, no obstante la cantidad de clientes en este restorán no ha mermado. “Sabemos que tanto en cruceros como otros medios de transporte se han cancelado viajes, pero afortunadamente en las últimas semanas las ventas nos han acompañado. Los norteamericanos y brasileros llegan bastante y estamos preparados para los turistas que llegan mañana (hoy). Esperamos eso sí que la temporada siga mejor”.

En tanto, la mirada por parte de la administradora del Restaurante-Pub Jekus, giró en torno a la preocupación de ‘lo que viene’ más adelante para el sector. “Desde que empezó el estallido social a mediados de octubre, las ventas han bajado notoriamente. Pero ahora estamos repuntando, recibiendo de hecho varios grupos y estando atentos a las recaladas de cruceros, ya que mientras éstas sean en el muelle Prat -en lugar de Mardones-, hay más probabilidad de que nos visiten. Pero lo que me preocupa es qué pasará con la temporada que viene, porque con la imagen que se han formado en el extranjero luego de la violencia paralela a la crisis social, veo muy posible que el año próximo se salten la Patagonia y opten por otros lugares”.

Finalmente, María Inés Hermosilla, administrativa del Restorán Beagle, valoró que la llegada de los cruceros sea en cierto modo, una palanca para la actividad que representa. “Las ventas estuvieron bastante bajas, porque los turistas no querían venir. Se enteraban por las redes sociales de lo que pasaba y obviamente había reticencia porque sólo veían las cosas malas y no las buenas. Pero ahora estamos repuntando porque se están atreviendo a venir, principalmente los extranjeros, ya que los magallánicos todavía están un poco reacios. Lo bueno es que hoy (ayer) y mañana (hoy) estaremos recibiendo bastantes turistas que llegan en cruceros, por lo que nos hemos preparado para recibirlos lo mejor posible”, dijo junto con hacer un llamado a los empresarios magallánicos a no desanimarse”.

Ayer los cruceros Seven Seas Mariner, MS Roald Amundsen e Island Sky arribaron con más de 1.300 turistas. En la presente jornada será el turno de MS Zaandam, que tocará la bahía de la capital regional con 1.432 personas a bordo.