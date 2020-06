Pese a la crisis el gobierno regional buscará mantener el ritmo de obras como las proyectadas por el Plan de Zonas Extremas

Intendente de Magallanes, José Fernández, remarcó que se mantendrá el foco en proyectos de vivienda e infraestructura.

“Vamos a trabajar por mantener el foco en el desarrollo de proyectos que permitan reactivar la economía y generar ocupación de mano de obra”, resaltó el intendente de Magallanes, José Fernández, enfatizando que hay que pensar en mantener la ejecución de obras en el área de vivienda y de infraestructura pública.

De esta forma la autoridad regional desestimó que al expirar el decreto presidencial que garantizaba financiamiento directo a proyectos enmarcados en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze), impulsado en el gobierno de Michelle Bachelet, pudiera transformarse en un retroceso para la región.

Las ex autoridades del gobierno regional en la administración pasada, encabezadas por el ex intendente Jorge Flies, manifestaron su preocupación porque al terminar el Pedze y en medio de esta crisis se posterguen y no se realicen parte de las obras que se habían propuesto.

Además, Flies llamó al gobierno regional a defender la metodología que fortaleció el plan al existir financiamiento directo por el decreto presidencial sin que los proyectos deban ser evaluados por rentabilidad social en el Ministerio de Desarrollo Social.

Fernández recordó que antes que ocurriera el estallido social, en octubre del año pasado, y la crisis se agudizara con la pandemia, había consenso en el gobierno central por ver la forma de mantener la continuidad de los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, aun cuando que para la concreción de estas iniciativas se requeriría de recursos por $258 mil millones.

Fernández señaló que proyectos como el Centro Antártico Internacional tenían una estimación de inversión mucho más baja a los casi $60 mil millones que se necesitarían para su ejecución definitiva.

“Concordamos en que muchos de estos proyectos no se concretarían si tuvieran que pasar por la evaluación de rentabilidad social. Pero no olvidemos que las grandes obras de Magallanes siempre han tenido la mirada de condición especial de la zona”, recalcó el intendente, quien evocó que de ello fue testigo de cuántas negociaciones les tocó trabajar cuando integró el Consejo Regional.

Para el intendente hay muchas tareas pendientes y lo importante será avanzar en la evaluación de proyectos que permitan reactivar la economía en el futuro y en ese plano destacó que el Consejo Regional ya haya aprobado recursos para loteos habitacionales.

En cuanto a la discusión del nuevo presupuesto para 2021, José Fernández señaló que hoy comenzarán las reuniones con la Dirección de Presupuesto y que la tramitación hasta obtener un presupuesto definitivo se prolongará por varias semanas.