Piden a Salud exigir que tripulaciones de barcos cumplan cuarentena antes de embarcarse

– Luego de conocerse caso de 16 tripulantes que arrojaron positivo con Covid-19 y que pertenecen al barco pesquero Cisne Blanco que permanece a la gira, frente a Punta Arenas.

La secretaria regional ministerial de Salud, Mariela Rojas, confirmó que los 16 casos de tripulantes que arrojaron estar con coronavirus fueron trasladados a residencia sanitaria con todas las medidas de seguridad correspondientes. Todos pertenecen al barco pesquero Cisne Blanco que permanece fondeado en la bahía de Punta Arenas.

El buque factoría zarpó desde Puerto Montt el 14 de julio y recaló en Punta Arenas el pasado 3 de agosto. La nave debía realizar cambio de tripulación antes de un nuevo zarpe, ante lo cual la autoridad sanitaria, como parte de la barrera marítima que se lleva a cabo en los puertos locales, acordó con la empresa a cargo que la nueva tripulación que provenga de otras regiones ingrese con un examen PCR negativo y, una vez arribado a la comuna, realizar un aislamiento preventivo de 14 días.

Explicó que posteriormente y antes del embarque se hicieron nuevos exámenes PCR de control, procedimiento que incluyó a los otros tripulantes que se encontraban con antelación en el barco. De estos exámenes preventivos, 16 personas resultaron positivos.

Para el secretario y asesor laboral del Sindicato de Tripulantes y Oficiales de Naves Especiales, José Hernández, lo ocurrido ahora es algo que ellos han venido insistiendo desde hace tiempo en la necesidad que todas las tripulaciones nuevas que llegan a Punta Arenas procedentes de otras zonas del país deben cumplir con la cuarentena obligatoria en residencia sanitaria antes de embarcarse en las naves.

“Es una preocupación permanente y lo hemos dejado por escrito con oficio que le enviamos a la secretaria ministerial de Salud, quien hasta ahora no nos contestó la carta. Desde un inicio dijimos que la cuarentena debe hacerse en tierra y no en el barco”, recalcó Hernández.

Recordó que ya hubo una situación en un barco de Globalpesca donde un tripulante arrojó positivo y estuvo en cuarentena a bordo donde las condiciones de habitabilidad son estrechas y difícil de mantener distanciamiento social con el resto de los tripulantes. “Es un desatino hacerlo en el barco. Hemos criticado que sea así”.

Para José Hernández no basta que el control sea ejercido por las mismas empresas, sino que debe ser cumplido por la autoridad sanitaria que está preparada para fiscalizar: “mientras no haya control estricto no puede permitirse que tripulantes que deben embarcarse suban a las naves. Incluso los tripulantes que están a bordo y forman parte de la guardia de seguridad a veces prefieren mantenerse a bordo sin bajar a tierra porque sienten que están más seguros, pero se complica si se embarcan y mantienen contacto estrecho con los que llegan”, afirmó.

A modo de ejemplo recordó que tripulantes que viajan a las islas Falkland o Malvinas deben permanecer un periodo de 14 días de cuarentena en tierra antes de embarcarse en las naves y así debe ocurrir siempre en Magallanes.