Piden cambios para elegir al rector de la Umag

Luis Poblete Davanzo, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de Magallanes y actual secretario de la comisión generadora de los nuevos estatutos de esta casa de estudios, se reunió este lunes con la senadora Carolina Goic, para entregarle un documento que resume la preocupación de los miembros de esta comisión sobre el proyecto de ley sobre las universidades estatales, principalmente en dos puntos.

El primero de ellos critica el grado de detalle con el que se determinan los órganos y funciones de quienes conforman el Consejo Superior del Gobierno Universitario, asegurando que estas especificaciones limitan la autonomía universitaria, debido a que el Estado pasaría a tener presencia directa en este ámbito mediante la incorporación de tres miembros elegidos por el Presidente de la República, los que se suman a los cuatro representantes de la universidad más un egresado y el rector.

Por lo que proponen que la ley debería asegurar la participación triestamental (docentes, estudiantes y funcionarios) en el Consejo Superior, además de que la suma de sus miembros sea impar y así evitar un voto dirimente del Presidente, en caso de empate y finalmente que sea el propio consejo el encargado de determinar a su máxima autoridad, sin responder a un período de tiempo determinado.

El segundo punto tiene que ver con la elección del rector, ya que este 2018 se realizará este importante proceso en la Universidad de Magallanes, asegurando que la actual ley establece que los rectores sólo pueden ser elegidos por los académicos, grupo conformado por profesores titulares, asociados, asistentes y los instructores, siendo estos últimos no considerados en la votación. Lo que según esta comisión es considerado en contra de los nuevos tiempos, ya que actualmente se busca entregar participación a todos los estamentos que componen la comunidad universitaria.

Carolina Goic hizo eco de las propuestas de esta comisión expresando que “lo que hemos discutido tiene que ver con el cómo se resguarda la autonomía de las casas de estudio, de cómo establecemos el principio de la regionalización y de la descentralización, puntos esenciales que parecen en la actualidad muy esquivos”, enfatizando además en la participación que tiene que tener toda la comunidad universitaria en los diferentes procesos de elección de autoridades “esto es algo que vamos a defender con proporciones distintas pero en organizaciones donde son importantes los cuerpos académicos, pero también los estudiantes y qué decir de los no académicos que han dado peleas importantes en Magallanes”, enfatizó la senadora por Magallanes.

