“Pinceladas de mi tierra, nuestro sol” estimuló la creatividad de los niños con música y disfraces

Parte de la Semana Explora

El martes se desarrolló en el gimnasio de la Universidad de Magallanes, el segundo encuentro medio ambiental “Pinceladas de mi tierra, nuestro sol”, como parte de las actividades de la Semana Explora. Participaron jardines infantiles y colegios, desde los niveles medio menor a kínder, los que presentaron canciones y disfraces para mostrar su compromiso con el cuidado del medio ambiente.

La Escuela Especial de Lenguaje Ierun Talj presentó la canción “Redondito” y el Wetripantu; el jardín My Little House, un baile mapuche; el jardín Pequeños Artistas, el mantra “Sol y luna”; el jardín Vientos de colores de la Umag, con la canción “Sol”; el Instituto Don Bosco “Los animales me importan y la naturaleza también”; el Liceo María Auxiliadora presentó “Yo no soy Greta, pero también quiero mi tierra” y la polka de la zona central “El payasito”. “Mister sun”, en tanto, cantaron los niños de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre. También estuvieron presentes el colegio Green Hill, la Escuela Especial Santa Laura y la Escuela de Bambú Libre y Feliz.

Fotos Rodrigo Maturana