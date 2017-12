Pionero sindical exige a Enap compensar la deuda que mantiene con sus exonerados políticos

Ayer el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) vivió una mañana emotiva. Esto porque en el marco de los 72 años del descubrimiento del petróleo -cuya celebración oficial es hoy- no sólo premió a sus socios destacados 2017, sino que además dio realce a la labor de dos colaboradores y entregó un reconocimiento especial a José Cárcamo Barría, de 88 años, pionero sindical que arribó desde Santiago y dio realce al encuentro, dada su extensa experiencia dirigencial.

Cabe mencionar que el homenajeado ingresó a la Enap como mecánico en 1951 y en un corto plazo llegó a asumir como delegado de talleres Tres Puentes. Posteriormente fue dirigente de la Unión de Obreros Petrolíferos, ocupando los cargos de tesorero, vicepresidente y presidente, siendo reelegido. Luego en 1967 ofició como secretario regional de la Central Unica de Trabajadores -la sindical más relevante entre 1953 y 1973- y hacia 1970 se ungió como presidente nacional de los trabajadores del petróleo.

En ese mismo año, bajo el gobierno del Presidente Salvador Guillermo Allende Gossens, es nombrado director de Enap en representación de los trabajadores.

Dictadura y despido

No obstante su firme avance en estos ámbitos, con la llegada de la dictadura en 1973, José Cárcamo no sólo fue despedido desde la Enap, sino que el mandato de Augusto Pinochet trajo consigo la detención del trabajador y su confinación en el recinto de la Fuerza Aérea en Bahía Catalina, posteriormente su destino fue el estadio Fiscal, hasta ser trasladado a isla Dawson, lo que significó un gran dolor para él y su familia.

A comisión de DD.HH.

Claro está la experiencia fue traumática, sin embargo el dirigente sindical logró reponer fuerzas y años más tarde llegó a desempeñarse como encargado laboral en la Comisión Chilena de Derechos Humanos (DD.HH.) en 1979, dando inicio al comando de exonerados políticos de chile. Hacia 1999, su experiencia le valió la instancia de presidir -hasta la fecha- la Asociación de exonerados políticos de Enap.

Deuda de la estatal

Pero en este largo camino, donde las satisfacciones se han cruzado con el oscuro episodio vivido durante el régimen militar, subyace aún en la actualidad una gran preocupación que José Cárcamo -como otros coetáneos exonerados políticos- no dejó pasar: la deuda que siente, todavía mantiene la Enap para con los trabajadores que resultaron afectados por el despido ya mencionado. “Fueron más de 20 años trabajados y finalmente no recibí indemnización. Enap tiene que dar una respuesta y otorgar una reparación justa. Es lo que señalan los convenios internacionales de Derechos Humanos. Tengo 88 años y me quedan cada vez menos, por lo tanto no puedo seguir esperando”, expresó a través de su hija Myriam Cárcamo Pérez. La familia del destacado dirigente -quien en 1975 ingresó a trabajar a Ultramar- es conformada por su esposa María Pérez Torres y sus otros dos hijos, Doris y José.

Como dato, cabe señalar que en los 90’ regresó desde Santiago -donde había emigrado- para ejercer durante 8 años como secretario del senador Calderón, para luego retornar a la capital, donde actualmente reside.

Deuda sin respuesta

El presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, Alejandro Avendaño Gallardo completó lo señalado por el pionero exonerado. “Es una tremenda deuda, porque fueron echados a la calle sin indemnización, como José que llevaba 22 años en la empresa cuando sucedió todo. La empresa reconoce la deuda que existe con los exonerados pero al día de hoy varios trabajadores han fallecido sin tener una respuesta. Según precisó Avendaño, en todo Chile los trabajadores despedidos de Enap en 1973 suman 714 personas.

Los premiados

En la ceremonia, que contó con presencia del seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa Villegas y la directiva del Sindicato de Trabajadores de Enap, se premió a: Verónica Catilao Aguayo, con 4 años de antigüedad, se desempeña en el área de Inspección de Servicios, en campamento Posesión; Henry Douglas Ojeda completa 24 años de antigüedad y se de-sempeña en el área de mantenimiento Isla; Sergio Barrientos Mancilla, quien tras 40 años en el área de Transporte de la Enap, se acogió a jubilación; Pablo Cárdenas Cárdenas lleva 38 años en el área de Transporte de la empresa y ha sido destacado también en el ámbito de la seguridad; Ruby Butorovich Bórquez, funcionaria colaboradora del recinto Cordenap con 31 años ligada a la petrolera; Ricardo Barrientos Barrientos colaborador ligado a Enap por 35 años -gran parte de ellos trabajando en el cuarto piso de la gerencia Magallanes- y que se desempeña en la empresa Aramark.

