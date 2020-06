Pirquinero se reencontró con su tesoro más preciado: la vida que rescató del río de las Minas hace 16 años

Rupertino Navarro cumplirá 70 años en agosto En julio de 2004 salvó a Carlos Llanos, un niño de cinco años que quedó atrapado por el hielo, historia que fue conocida en todo el país. Actualmente continúa recogiendo oro entremedio de las piedras de la corriente

Carlos Llanos Mardones tenía solamente cinco años y jugaba a la pelota con sus amigos, el 15 de julio de 2004, al lado del río de las Minas, cerca de su casa, en el pasaje Millaray, en la población Santos Mardones. En un momento, el balón cayó a las aguas, que estaban semicongeladas y él partió presuroso para reanudar el juego. Pero el hielo no era suficientemente firme y cayó, quedando atrapado. Durante diez minutos permaneció sumergido, hasta que los gritos de sus amigos fueron escuchados por Rupertino Navarro Barrientos, quien se encontraba en su habitual labor de pirquinero.

Usando el chuzo que transportaba para su labor, logró romper el hielo y sacar al pequeño niño, que sin embargo, no reaccionaba. Justo en ese momento llegó la ambulancia del Samu, donde el enfermero a cargo era el ahora concejal Arturo Díaz, quien hasta hoy no olvida ese momento, ya que el niño no tenía signos vitales y quedó con su piel azulada por el congelamiento.

Milagrosamente, el niño recuperó la conciencia a los pocos días y pudo rehacer su vida, sin mayores secuelas. Estudia en Inacap y ya tiene 21 años, pero mantiene el apodo de “Cayito”, porque cuando veía Dragon Ball, decía que era el personaje “Kaioken” y así derivó a “Cayo”.

Rupertino Navarro, en tanto, aunque está cerca de cumplir los 70 años (nació el 16 de agosto de 1950, en Puerto Varas) no deja de ir al río a sacar oro. Aunque un golpe en una rodilla le ha impedido salir últimamente (a lo que se sumó la pandemia), igual tiene todas sus herramientas listas para su labor, haya frío, lluvia, sol o viento, y que le permiten un ingreso extra para complementar su pensión.

Más de treinta años en el río

“Yo vine de Puerto Varas a trabajar, acá aprendí la albañilería y me iba al río cuando no había pega. En ese tiempo el Presidente militar ayudaba, nos daban carretillas, herramientas, para que pudiéramos trabajar. Desde que jodió mi rodilla no he ido, hace como cuatro meses, ahí tengo mi permiso que me da la gobernación, antes no había, pero después la gente empezó a reclamar arriba”, recuerda.

Claro que por su heroica acción recibió, de parte de la municipalidad, una carretilla, pala, picota, un chuzo, ropa para el agua, botas y casco. Pero en su casa aún mantiene el chuzo con el que rescató al niño.

“Yo sacaba arriba, 18, 20 gramos, ahora el gramo está a 20 mil pesos. Trabajo todos los días, salgo a las 9 y como a las 11 empieza a moverse el material. Uno ya sabe a qué sector ir. Lo máximo que saqué fue arriba, en el ‘Fortuna’, 41 gramos saqué, pero eso fue como dos días nomás, en una grita. Acá abajo, en la bocatoma fuimos a cachurear con un cabro y en tres tachitos sacamos como 30 gramos, en medio del río estaba acumulado el material”. Lo que recoge lo vende en joyerías del centro de Punta Arenas.

Cuenta que en su trabajo ha recorrido prácticamente todo el río de las Minas “hasta donde termina el río, en ese tiempo estaba el señor Becerra íbamos para arriba con mi hermano, pero mucho sacrificio andar con todas las herramientas al hombro, carretillas, challa, chuzo, pala, la malla”. Pese a ello, asegura que no se aburre, “despacito, uno se entretiene porque como tengo mi jubilación, llevo mi cafecito, termo, un pedacito de carne y ahí se mueve. Uno se relaja”.

Pero aparte, cuando no está en el río, Rupertino Navarro se dedica a la albañilería, “pero ya no quiero trabajar, con mi jubilación estoy bien. Yo trabajo con mi hijo, que me acompañó esa vez que sacamos al chico. Ese día estábamos tomando café y me dice ‘papá allá abajo hay un chico llorando’, partimos y me dicen ‘cayó mi primo al río’, ya había pasado para abajo. Qué bueno que se encontró ese cabro, tanto tiempo que estuvo en la escarcha, como diez minutos abajo del agua, y cuando lo saqué estaba prácticamente muerto. Se lo entregué a su abuelita y al Samu”.

Cuando llegó al lugar, recuerda que no se sabía específicamente dónde estaba porque había barro “y el frío me acalambró y tuve que salir, gritaba al otro lado que vinieran a ayudar. Rompí un poco arriba y empecé a arrastrar hasta que pillé ropa, me metí un poco más para abajo y estaba el chico, boca abajo, prácticamente muerto. Estaba el Samu arriba, esperando. Fue un milagro, porque andaba por ahí cerca, y pude sacarlo. De ahí me vine a mi casa y La Prensa Austral me sacó la foto, cuando iba en el puente. El fotógrafo, un barboncito, me preguntó ‘¿cómo usted no viene mojado?’ y le dije que nosotros tenemos ropa sucia para cambiarnos arriba, para trabajar”.

Pero no fue el único rescate que protagonizó Navarro. “Cuando fue el aluvión (2012) me tocó sacar otro. Yo tenía mis herramientas arriba y llegó un chico llorando ‘está mi primo abajo del río’, porque hubo un derrumbe. Fuimos y lo sacamos con lazo, era vecino de Carlitos, pero más guatoncito. Si esa vez el abuelo de ‘Cayito’ me dijo ‘otro chico sacaste’.

Incluso en ese tiempo en que el río creció, Rupertino Navarro hacía su tradicional recorrido, aunque solamente podía ir a vigilar sus herramientas, “que tenía enterradas, pero ahora ya me las traje casi todas, porque me han robado, me las han hecho pedazos”. Y si bien en el invierno pasa mucho frío, eso se compensa con el verano. “Cuando está escarchado como ahora, no le entra picota a eso”, apunto.

Rupertino Navarro vive en la población Juan Pablo II y cada tanto vuelve al sector donde rescató a “Cayo”, porque tiene una hermana viviendo por ahí, por lo que mantiene contacto con el ya joven, al que hace poco tiempo, no reconoció. “la otra vez fui por Eusebio Lillo, pasé a un almacén, iba caminando y de repente un chico me dice ‘oiga, ¿usted no me conoce?’ yo le dije ‘quién soi’ y responde ‘el chico que sacó del río’, así que estuvimos un rato conversando. Ha crecido”.

Así pasa sus días, con sencillez, Rupertino Navarro que vive con uno de sus tres hijos (Víctor Hugo, quien lo acompaña en sus labores, aunque no le gusta mucho). Sus otros hijos Julio César y Diego Antonio viven en otras zonas de la ciudad. “Ahora estoy esperando que mejore todo para ir, uno se entretiene. Nadie lo apura a uno, vivo mi metro cuadrado, tomo mi café, converso con niños, En el verano es bonito y sale más”, comenta.

El reencuentro

El distanciamiento social imperante impidió el abrazo entre Rupertino Navarro y Carlos Llanos, que se reencontraron en el mismo sector donde se produjo el recordado rescate. A lo lejos, observaba su padre, Carlos Llanos Miranda, quien esa vez estaba en su trabajo cuando le avisaron del accidente que involucró a su hijo. “Cuando llegué acá, lo primero que me dijeron fue que no iba a vivir, que si sobrevivía iba a quedar en estado vegetal. Fueron ocho días, de los cuales en cuatro estuvo insconsciente. Estaba con las pupilas dilatadas y ningún tipo de movimiento cerebral. Nos encomendamos en las manos de Dios, compañeros de trabajo y familiares hicieron una cadena de oración y después de cuatro días de agonía, despertó. Y aquí está…” relató su padre.

Carlos Llanos Miranda agradece no solamente que su hijo haya podido sobrevivir, sino que además, “no tuvo ninguna secuela, un poco de crisis de pánico, pero siguió estudiando, está en Inacap. Esa vez estaba en la Escuela Portugal, se cambió a la Escuela Argentina, y terminó en La Milagrosa la básica y la media, en el Comercial (Insuco): tiene cursos de contador y de cajero bancario, en eso estaba trabajando hasta que llegó la pandemia”.

Se ríe ahora “Cayo”, con esa alegría de quien volvió a la vida de milagro. “Con Rupertino obviamente tengo una relación muy buena, de cariño, porque por él estoy acá. Conozco a su hijo, estudiamos juntos, por coincidencias de la vida e hicimos amistad”, valora.

De ese episodio, al haber sido tan pequeño, dice que no recuerda nada, “en ese tiempo esto era pura pampa y tenía una caída directa hacia abajo. Me contaron que la pelota se cayó, que me puse a jugar con la escarcha. No tuve secuelas, nunca he tenido problemas de comunicación, soy bastante extrovertido y de salud tampoco. Salí del colegio en Contabilidad y ahora sigo estudiando lo mismo”.

Y finalmente, dirigiéndose a Rupertino Navarro, expresó: “Agradecido, él me salvó la vida; por él, mi familia está bien, tengo dos hermanas, mi pareja. Sobre ese episodio sé que hubo un programa, lo tengo en VHS, pero nunca la he visto, es una etapa borrada de mi vida, mi mente sola la eliminó, por el mal momento que viví. Por eso uno ahora trata de apreciar su vida, y estar encerrado en casa, no sé si es porque uno vivió la muerte, que ahora uno se cuida. Lo que sí me acuerdo es que estuve tres años sin salir a la calle a jugar con mis amigos”.

“Uno de los casos que más me ha marcado”

Otro protagonista de esta historia es el enfermero del Samu que le tocó atender ese caso. Arturo Díaz, a quien apenas le mencionan el episodio, menciona el nombre de Carlos Llanos. “Me acuerdo de todo, cayó al agua, el pirquinero, llegamos nosotros, estuvo dos días inconsciente, despertó pidiendo pan”.

Hace unos años se reencontraron. “Andábamos haciendo campaña política por el sector, me acordé de la casa. Tenía como 18 años el chico y le dije ‘tú no me conoces’ . ‘No’, me dijo. ‘¿Tú sabes lo que te pasó cuando chico?’ y estuvimos conversando un rato”.

Un momento grato, aunque las circunstancias originales fueron trágicas: “Estaba en paro cardiorrespiratorio. Fue tanta la repercusión que nos vinieron a entrevistar de ‘Buenas tardes, Eli’, salió en los noticiarios de Santiago. Lo que recuerdo es que se generó la llamada por un niño que cayó al río. Estaba muy escarchado y llegar al lugar con la ambulancia fue muy dificultoso. Tuvimos que bajar y avanzar unos 100 metros. El pirquinero nos pasó al niño, que estaba azul, sin respirar e inmediatamente lo subimos a la ambulancia para iniciar las labores de reanimación cardiopulmonar y el niño comenzó a respirar de manera espontánea y su corazón volvió a latir. Llegamos al servicio de Urgencia, se hospitalizó en la Uci pediátrica, donde estuvo 48 horas, inconsciente. Después que despertó, lo fuimos a ver y afortunadamente no tuvo ningún daño neurológico, que era un miedo que teníamos y pudo hacer su vida normalmente. A mí personalmente, es uno de los casos que más me ha marcado en mi vida profesional de casi treinta años, y lo recuerdo como si hubiese sido ayer”, concluyó Arturo Díaz, sobre lo que califica de una cadena de milagros.

Fotos Gerardo López