Plaga de tijereta prolifera por toda la ciudad y entregan recomendaciones para erradicarla

Veterinario José Ballesteros advirtió que, pese a que la tijereta es inofensivo como insecto, es un vector, que al pasar por cualquier parte, transporta contaminantes que pueden afectar los utensilios, alimentos y otros elementos de la vida diaria, por lo que la fumigación es un hecho fundamental a considerar.

Hasta el mismo payaso Polvorita las “invitó” el domingo a la fiesta de la Pascua del Conejo: “Pueden ir el papá, la mamá, la abuelita, el perro, el chancho, el piojo y la tijereta”. Con esto demostró lo presente que está en la vida diaria de los magallánicos este insecto, que se ha convertido en un huésped incómodo para los hogares de la ciudad.

La tijereta es un dermáptero exótico, y sobre su llegada a la región hay muchas teorías y mitos. Algunos señalan que llegaron de Europa, otros de Chiloé y otros tantos, de la época en que se instaló la planta chipera en Bahía Catalina. Sin embargo, hace unos 30 años podía encontrarse en casas del sector Club Hípico y era considerado una rareza. Pero en la actualidad, prácticamente no hay casa en que no haya tenido un ejemplar de este bicho que, si bien es inofensivo para la salud, es una permanente molestia, ya que suelen aparecer en todos lados: la cocina, las habitaciones, las cortinas, en las mesas; prácticamente no hay rincón que no pueblen. Para peor, ha habido registros de que se introducen en los oídos de las personas que duermen, aunque más allá de lo desagradable del asunto, lo único doloroso es cuando aprietan con sus tenazas.

Especialmente, en esta época es cuando más asoman. El frío y la humedad del otoño hacen que busquen refugio en las casas, especialmente si éstas cuentan con jardín. Por eso, en la ferretería San Marcos, en Zenteno 115, Barrio Prat, ya saben que durante estos días, la clientela llega a pedir algún veneno para combatirlas, tanto que han tenido que despachar incluso para Puerto Natales.

José Fernández Suárez, de San Marcos, explicó que llevan 8 años trabajando estos productos, que no solamente combaten a las tijeretas, sino también a otros bichos que han aparecido y cuya presencia empieza a ser más numerosa de lo habitual: las ‘arañitas rojas’ y que tienen una resistencia mayor que las tijeretas. El producto que se ofrece es el Solfac, que viene en dos presentaciones: uno en spray y otro para preparar para fumigado, y cuyo efecto residual alcanza a los seis meses.

“En los primeros días de febrero se recomienda fumigar en el exterior, porque así se forma un escudo fuera de la casa y así el insecto no ingresará. Una vez que ya entró, hay que hacer el proceso tanto en el interior como en el exterior. En ese caso, conviene ventilar un par de horas después de fumigar, porque hay que llegar a todos los rincones, marcos de las puertas y ventanas, salidas de cañería y caños, entre otros. Hay que tener la precaución de usar mascarilla y guantes, cuidando que no haya niños dentro. Tampoco hay problema con las mascotas”, explicó Fernández.

Con atomizador, el preparado en cinco litros de agua da un líquido lechoso para abarcar 70 metros cuadrados, aunque una cliente, que lleva cuatro años comprando en la ferretería, mencionó que con tres litros de agua es más efectivo. Fernández recordó que cuando comenzaron a ser más comunes estos insectos, se tenía la creencia que solamente echándoles cal, morían. Por eso decidieron trabajar con este insecticida de amplio espectro y que así se puede controlar la presencia molesta de tijeretas

Fumigado a fondo

Ahora, si usted es de aquellas personas que le tiene fobia a estos bichos y se desespera de sólo oír su nombre, ahí conviene un trabajo de fumigación profundo. En la veterinaria de José Ballesteros, en Avenida España 1277 se realiza este trabajo.

El médico veterinario reconoció que la población, en general, no se preocupa mucho de este bicho, porque no es peligroso. Sin embargo, “las primeras fumigaciones las empezamos en el sector de Zona Franca, y de ahí hacia arriba (al poniente), unos veinte años. Después se empezó a acercar al centro, llegó a la villa El Golf y ahora las tenemos instalada en toda la ciudad, tanto en cerro como en la playa. El tema es que si fumigas tu casa, y el de al lado no y tiene tijeretas, dura poco (la eficacia del veneno), por lo menos dos veces al año se recomienda hacer una fumigación, que debe ser interna y externa. En marzo y en el inicio de la primavera es cuando más fumigaciones hacemos”.

Ballesteros describió que “durante el invierno, anidan, empezando el frío o nieve, disminuye su metabolismo y se entierran, pero en primavera aparecen de nuevo. Por eso recomendamos fumigar dos veces al año”. Y este trabajo, recalca, debe ser hecho por un especialista, porque “ese es el error que comete mucha gente, que compra sprays, que no sirven. La aplicación para eliminar completamente la tijereta, se hace con máquina, especiales para ello, de espalda a presión y las de termoniebla, que funcionan en base a un vapor que van emitiendo, porque estos bicharracos se meten en zonas donde el spray no llega. En cambio, con la bomba a presión que tira minigotas, logra llegar a los rincones donde están”, explicó el médico veterinario, que también advierte que otra preocupación que tienen es la aparición de la avispa “Chaqueta amarilla”.

Sin embargo, ese proceso de fumigación profesional, autorizadas por el Sag y Servicio de Salud, implica ciertos sacrificios, porque “hay que darse un tiempo, dejar la casa o establecimiento cerrado, para que actúe el insecticida, ojalá un día entero, y al otro día entrar, ventilar y barrer todos los bichos. No puede quedar nadie, ni personas ni mascotas, porque esto tiene un efecto residual. Un buen producto debe tener un efecto K.O que los mata altiro y un efecto residual que dura hasta treinta días. A veces, igual hay que hacer una segunda fumigación porque a veces es mucho lo que hay”, afirmó Ballestero, que además recomendó tener siempre el pasto corto en los jardines.