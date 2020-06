Plan de manejo de la Reserva Kawésqar debiera estar concluido en marzo de 2021

Conaf subrayó que la actividad acuícola en aguas del sector ya se estaba produciendo desde mucho antes.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) advirtió que la industria acuícola en aguas de la actual Reserva Kawésqar estaba operando desde mucho antes de que la zona fuera protegida y que el plan de manejo unirá las visiones de distintos sectores, ello frente al dictamen del 15 de mayo pasado de la Contraloría, el cual planteó que las concesiones de acuicultura deberán adecuarse, en sus condiciones de funcionamiento y operación, al plan de manejo que se dicte, el que contendrá las acciones concretas para hacer efectiva la protección y conservación del área.

El director regional de Conaf, Mauricio Véjar, indicó que “la Reserva fue creada como tal, el 30 de enero de 2019 y con anterioridad a ello ya existía un sinnúmero de concesiones otorgadas, no es que posterior a la Reserva haya salido este tema. La actividad acuícola ya se estaba produciendo mucho antes de declararse como Reserva Nacional. También es importante aclarar que los fallos judiciales, y me refiero a un recurso de protección rechazado y que fue interpuesto en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, que buscaba impedir el ingreso de proyectos acuícolas en la reserva, la Corte de Apelaciones, indica que no es necesario esperar el cambio de manejo para poder tramitar este tema”, explicó Véjar.

Respecto del plan de manejo en fase de elaboración, el jefe de Conaf señaló que junto con definirlo como un instrumento de gestión que está considerado en la Ley de Bases del Medio Ambiente, indica que cuenta con la participación de las comunidades indígenas, la academia, los gremios de turismo, municipalidades, las empresas salmonicultoras, y el Programa Austral Patagonia, “financiado por la Fundación Pew y con aportes de la Fundación Tompinks, y ejecutado por la Universidad Austral”. El mismo debería estar concluido en marzo de 2021, para iniciar, de ahí, el proceso de consulta indígena, con las comunidades.

Para Véjar, el hecho que haya sido declarado como Parque Nacional Kawésqar representa “una oportunidad de poder incorporar una reserva marina al Sistema Nacional de Areas Protegidas, en el sentido de que la industria que ya estaba operando con anterioridad a la creación de la unidad como tal, pueda elevar los estándares de seguridad ambiental, pueda aportar a la gestión de la unidad para ver el impacto en el tiempo, de la actividad acuícola en una reserva como un área protegida”.