Plantean que Porvenir necesita contar con un centro para mujeres violentadas y un Eleam

La alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, sostuvo una reunión de trabajo con la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Patricia Mackenney Schmauk, oportunidad en la que le planteó la necesidad de contar con un centro para la mujer en su comuna, esto a raíz de los últimos casos de violencia registrados allí, incluyendo un femicidio frustrado.

Asimismo planteó la necesidad de reconstruir el gimnasio Mario Zavattaro, ampliar la Escuela Bernardo O’Higgins y la posibilidad de que exista un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

Andrade indicó que tenían un programa de prevención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar, pero -a su juicio- esto no era suficiente y hacía falta ir más allá. “Creo que este centro de la mujer sería una buena alternativa con un grupo de profesionales que apoyen a mujeres en situación de vulnerabilidad. En este tema nos hemos dado tareas porque hay que crearlo, existe un problema de financiamiento sectorial, por lo tanto tengo que gestionar y ver cómo logro sensibilizar el tema por la necesidad que hay en Porvenir”, acotó.

Gimnasio y escuela

La jefa comunal solicitó audiencia con la intendenta María Teresa Castañón, para poder ver el tema del gimnasio Padre Mario Zavattaro y de la Escuela Bernardo O’Higgins porque son asuntos que no pueden seguir esperando.

“Vamos a cumplir tres años desde el incendio del gimnasio. He golpeado todas las puertas, he hecho todas las gestiones y la verdad es que ya me cansé de esta pasividad y quiero que se aceleren los procesos. ¡Creo que no es justo que sigamos esperando!”, precisó.

Al producirse la salida del ministro de Educación, Gerardo Varela, quien había señalado que la ampliación de la escuela era una prioridad, la alcaldesa mostró su preocupación de que se retrasen los avances que habían logrado, asunto que le sigue preocupando.

“Este es un temor que tengo. Por eso, mi necesidad de hablar personalmente con la intendenta, porque se lo he manifestado de forma escrita. Creo que es más que necesario ver cómo abordamos el tema de la Escuela Bernardo O’Higgins porque uno entiende que cuando hay cambio de autoridad lo que se ha avanzado queda en foja cero”, cuestionó.

La edil advirtió que ella siempre buscaba el diálogo, pero también era una persona que, cuando tenía que actuar, lo hacía y esto no era una amenaza. “Ustedes saben que yo defiendo mucho las temáticas de Porvenir y creo que este gobierno no podría frenar dos necesidades urgentes de la población como son nuestro gimnasio y escuela”, subrayó.

Manifestó que otra preocupación que tenía era la demolición del ex gimnasio Padre Mario Zavattaro, el que hoy se encuentra en tierra de nadie. “No está definido si pertenece al Instituto Nacional de Deporte y resulta que hoy nadie se hace cargo de la demolición y esto es algo que quiero clarificar con la seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, porque ya van a comenzar los vientos y yo no quiero que ocurra un accidente porque entonces los responsables van a ser los dueños del terreno”, remarcó.

Un Eleam

La alcaldesa Marisol Andrade conversó con la diputada Sandra Amar sobre la necesidad que tienen de contar con un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores. “Nosotros tenemos un condominio de viviendas tuteladas con 18 adultos mayores, son quince departamentos, pero se necesita mucho más. Hoy el hospital de Porvenir tiene colapsado el tema de las camas y se encuentra haciendo la labor social de un Eleam. Tenemos un caso urgente de una adulta mayor, el cual nos encontramos tramitando su traslado a Punta Arenas o Natales, ella se encuentra en una situación de vulnerabilidad y en el hospital están pidiendo camas”, sentenció.