Plasman en muestra fotográfica y documental actos de violencia contra la mujer en manifestaciones sociales

En sus oficinas de Chiloé Nº765, la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Magallanes conmemoró este lunes, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una exposición fotográfica y emisión de un documental. La muestra de imágenes presentó una selección de los recientes hechos de violencia que han sufrido mujeres, en el contexto de las manifestaciones sociales. Es por eso que además de instantáneas de situaciones ocurridas en el país, también aparecieron fotos de Punta Arenas.

Al respecto, la directora de Género de la Umag, Sintia Orellana Yévenes dijo que la muestra más bien “tiene relación con la violencia institucional, y todo lo que ha estado ocurriendo hace un mes y medio en Chile, donde existen mujeres agredidas, abusos sexuales, con registros gráficos, querellas que se han interpuesto y mujeres que aparecen en el informe de Amnistía Internacional, por tanto son hechos que tienen un respaldo”. Por eso, también cuentan con un registro y seguimiento a las estudiantes que han sido detenidas, para estar atentos a la violencia desmedida que se ejerza o abusos que se produzcan en estas detenciones.

En cuanto al material audiovisual, está realizado en un contexto universitario, principalmente, y se refiere a “una serie de frases que son violencia, o que te revisen el teléfono celular, controlar la manera de vestir o que prohíba juntarte con tus amigas; lo importante que es detectar la violencia en edades tempranas, hay cosas muy sutiles, que a las chicas les cuesta reconocer y que al mirar hacia atrás, dicen ‘cómo no me di cuenta, pololeamos desde los 15 años, y me empezó a alejar de mis amigas, a controlar mi teléfono’ y hay cifras que indican que la violencia en el pololeo decantan en agresiones”, profundizó la directora de Género de la Umag.

Sintia Orellana indicó que este lunes tuvieron también una actividad de previsión social, con perspectiva de género y el sábado, junto a Amnistía Internacional, realizarán en conjunto una jornada llamada “Mujer y Constitución con perspectiva de género”, donde se incluirá tanto a las mujeres como a la diversidad sexual.