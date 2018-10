Pobladores de toma se comprometieron a no volver a “colgarse” a la red eléctrica

Sin conseguir que les instalaran un poste, pero valorando la apertura de la autoridad para iniciar el diálogo, los habitantes del terreno ocupado aseguraron que no continuarán interrumpiendo el suministro de los vecinos de la villa Silva Henríquez.

Sin lograr lo que pretendían pero acordando que prime el diálogo, se efectuó pasado el mediodía de ayer una reunión en la que participaron los representantes de la toma Las Etnias junto con el intendente (s) Nicolás Cogler, en las dependencias de la gobernación provincial, luego de los hechos ocurridos durante la semana pasada cuando un grupo de pobladores se conectaron de manera ilegal a las redes del tendido eléctrico, ocasionando interrupciones en el suministro que afectó a los vecinos de la villa Raúl Silva Henríquez.

Aburridos de esta situación, los residentes de la villa se manifestaron con una fogata para expresar la molestia, y a la llegada de Carabineros junto con el personal de Edelmag para la reposición del servicio, se percataron de una conexión subterránea que provenía de la toma, la que al ser cortada ocasionó disturbios e incluso la utilización de una bomba molotov en contra del personal policial, lo que implicó que al día siguiente se constituyera en el lugar la autoridad para mediar en el conflicto, fijando para ayer la reunión con los ocupantes del terreno.

Pese a que la solicitud primordial era la instalación de un poste en el terreno, el jefe provincial recalcó las palabras que desde hace semanas viene replicando el seremi de Vivienda, respecto a que no se pueden invertir recursos públicos en un sitio que pertenece a privados.

Elizabeth Trujillo, dirigenta de la toma Las Etnias, lamentó que no pudiera prosperar su petición, pero se mostró positiva ante la apertura a las conversaciones por parte de la autoridad, como también a la posibilidad de que Cogler los visite y conozca su realidad en terreno.

“Lo importante es que llegamos a acuerdos y a una unión donde va a estar abierto el diálogo entre las autoridades y nosotros. El tema principal de nosotros era el de la luz, pero sabemos que no se puede, no nos pueden ayudar mucho. Esta reunión nos sirvió para que el gobernador nos conociera más y supiera más de nosotros. Nos comprometimos a no volvernos a colgar en el poste de la Raúl Silva Henríquez”, sostuvo.

Respecto a su actual condición habitacional, recalcó que las 107 familias que ahí viven “ya tienen casa”, aseverando que permanecerán en el lugar ocupado, y que pretenden regularizar esta situación ante el propietario del terreno, lo cual no ha logrado dilucidarse todavía, debido a que en el sitio en cuestión existen franjas divididas entre un particular, la empresa constructora Salfa y el Estado.

“Estamos dispuestos a hacer lo que se necesite para conseguir esos terrenos para nosotros”, apuntó.

Por su parte, el gobernador Cogler precisó que “le hemos pedido que no se vuelvan a colgar, que no instalen los cables bajo tierra a lo cual nos acogieron la solicitud, ni en el Cesfam ni en el jardín infantil, así que esperamos que eso se concrete con una visita en terreno que vamos a realizar el próximo lunes. Quedamos también en hacer un listado de todas las personas que viven ahí, y con eso asegurarnos de que con ellos vamos a trabajar, para que esta toma no siga creciendo. Ninguna de las soluciones que tengamos va a ser mañana ni el mes siguiente, todas las opciones que barajamos son a largo plazo”.