Polémica cena en Centro Hijos de Chiloé enfrentó a senadores Bianchi y Goic contra gobernador Cogler

– Los parlamentarios criticaron las palabras del representante del gobierno, quien volvió a endosar responsabilidad a los trámites en el Senado para que la administración del Presidente Piñera decidiera no decretar este día como celebración por la Toma de Posesión del Estrecho.

Quienes sintonizan habitualmente los viernes un canal de televisión abierta, se entretienen con los vericuetos y polémicas de “El escándalo de la semana”. Pero justo un viernes, en Punta Arenas, hubo un episodio ideal para sentarse a comer palomitas mientras se desarrollaba el conflicto.

Fue un día tenso para la comunidad chilota, que lejos de celebrar como corresponde el 21 de septiembre y conmemorar la llegada de la goleta Ancud, vio cómo el tema del feriado enfrentaba a los poderes políticos del país, ahora frente a sus narices. Los festejos concluyeron con una cena privada en el Centro Hijos de Chiloé, a la que estaban invitadas las autoridades.

Así, se hicieron presentes los senadores Carolina Goic y Carlos Bianchi, el alcalde Claudio Radonich, la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade; además de algunos concejales. ¿Y del gobierno? Pese a que figuraba en la lista de invitados, la intendenta María Teresa Castañón no apareció. El representante del gobierno de Sebastián Piñera que acudió fue el gobernador Nicolás Cogler.

Cada autoridad tuvo espacio para entregar su mensaje, y ahí se encendió la mecha. Trascendió que las palabras de Cogler fueron que el gobierno daba mucha importancia a esta fecha y que él mismo encabezaría gestiones a nivel central para contar con el feriado, responsabilizando de paso, a los parlamentarios de no tramitar con la celeridad suficiente el proyecto. Ahí las expresiones de Goic y Bianchi cambiaron y la incomodidad fue notoria para los presentes.

La senadora DC contra argumentó con fuerza las palabras de Cogler, a lo que se sumó luego Bianchi en su alocución. Y ahí fue donde explotó todo. Mientras el senador independiente hablaba, el gobernador se paró de la mesa y comenzó a despedirse de los presentes, hecho que irritó al otrora locutor radial.

“Lamento profundamente que este joven gobernador haya tenido una actitud extremadamente soberbia, pero de manera especialísima, de una tremenda falta de respeto no hacia mí en lo personal, fundamentalmente lo siento como una profunda falta de respeto a quienes estaban en ese acto. Cuando él se para, comienza a provocar en todas las mesas la incomodidad de todos, una persona mayor le dice a él ‘por lo menos escuche las intervenciones con respeto de los parlamentarios’; él se levanta, comienza a desordenar todas las mesas que estaban allí, interrumpiendo, dando besos, provocando y de manera especialísima, no permitiendo hablar, que es lo más grave; esto no lo había vivido nunca, todos quedamos muy sorprendidos, la presidenta de la agrupación pedía perdón porque estaba muy avergonzada, la senadora Goic también estaba muy descolocada, sin entender lo que estaba haciendo este joven, y a mí me interrumpió todas las veces que quiso”, expresó el vicepresidente de la Cámara Alta sin ocultar su ofuscación.

Es por ello que Bianchi adelantó que presentará este caso al gobierno central, el que a su juicio, “debe saber quiénes están en Magallanes teniendo cargos que probablemente están por sobre sus capacidades personales. A lo mejor el cargo le queda grande a alguien que tiene una experiencia laboral mínima, salvo la única situación que le permitió obtener el cargo es la extraordinaria y especial cercanía que tiene con el alcalde, pero capacidad no vimos ayer (viernes) con esa actitud, más bien vimos un acto de arrogancia, un acto de un infantilismo extraordinario, de mucha prepotencia, que claramente a todos nos incomodó y para mi gusto, le faltó el respeto profundamente a las personas que estaban”, concluyó Carlos Bianchi.

Senadora Goic

Con menos vehemencia, pero con igual molestia por el episodio respondió la senadora Carolina Goic: “Lo mínimo que la gente se merece, por respeto, es que sus autoridades hablen con la verdad. Cuando uno escucha de parte de las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera que le echan la culpa a los parlamentarios que no quisieron legislar, cuando el proyecto lo presentamos con tiempo suficiente, lo aprobamos en el Senado y es el gobierno el que lo frena con argumentos economicistas, a uno le llama la atención que no se enfrenten estos argumentos”, apuntó la senadora, que reiteró que en este caso específico “hay un hecho objetivo: para el gobierno de Sebastián Piñera pesan más los argumentos económicos que la importancia de la hazaña de la goleta Ancud para anexar todo este territorio a nuestro país, y de sus representantes acá yo hubiera esperado que clarificaran esa postura o por último, haber levantado la voz fuerte contra el centralismo, cosa que tampoco escuchamos”.

En ese sentido, para Carolina Goic, una muestra concreta de este compromiso que expresa verbalmente el gobierno. “Lo que yo esperaría, si de verdad para este gobierno es relevante la fecha, si de verdad quieren dar muestras de valoración del pueblo chilote, es que se comprometan a sacar adelante el proyecto que ya fue aprobado en el Senado, que es muy simple. Lo pueden hacer la próxima semana, y espero que no se dilate hasta el próximo 21 de septiembre, sino que se resuelva ahora”.

Cogler:

“Tenía otra actividad”

Finalmente, el gobernador Nicolás Cogler fue el encargado de “poner el pecho a las balas”, ante tanto cuestionamiento, ya que terminó siendo el único representante del gobierno en la cena. Y respecto del episodio, lo calificó más como un intercambio de opiniones y visiones que un incidente.

“Se trató el tema del feriado y cómo se había llevado a cabo el proceso y la intención que tenemos, por lo menos como gobierno regional, para que este día se convierta en un feriado de características permanentes; fue lo que expuse, mi visión, y obviamente estuvieron las intervenciones de los senadores, y que una fue más intensa que la otra”, calificó.

Sobre el momento tenso que vivió con el senador Bianchi, Nicolás Cogler relató que “cuando comenzó a hablar yo me retiré, pero era porque tenía otra actividad, me despedí de todas las personas y luego esperé que terminara su intervención. Luego de eso me despedí del resto, di unas palabras muy breves y me fui a la siguiente actividad que tenía agendada, pero fue por eso”. El mismo argumento entregó para la ausencia de la intendenta en esta cena. “Tenemos una agenda bastante abultada, por lo tanto, la intendenta, lo conversé con ella y fui en representación del gobierno a la cena y a la entrega de la ofrenda en la mañana de hoy (ayer)”.

Sobre finalmente cómo encararán este tema del feriado para el 21 de septiembre, el gobernador adelantó que tuvieron una reunión con el ministro del Interior Andrés Chadwick “donde le planteamos la necesidad de que este feriado tenga características permanentes, y lo que nos dijo es que el Presidente está evaluando tener un feriado regional por cada una de las regiones y que sea el 21 de septiembre. La evaluación esperamos tenerla pronto y con una postura regional”, concluyó el gobernador Nicolás Cogler sobre este episodio que, sin dudas, marcó la semana.