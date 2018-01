Policía busca a dos sujetos que habrían tenido participación en riña que dejó a tres apuñalados

Complejo ha sido para el Ministerio Público armar el puzle del sanguinario episodio que acaeció el domingo en el barrio Sur, debido a que las víctimas que aún se encuentran en el Hospital Clínico no han mostrado mucho interés en colaborar en la investigación de los hechos.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

En la Unidad de Tratamientos Intermedios (Uti) del Hospital Clínico se encuentran internados Andrés Alejandro Low Unquén, de 25 años, Cristián Alejandro Guerrero Sánchez, de 43, y Javier Ariel Guerrero Hernández, de 18, las tres personas que estuvieron involucradas en una violenta riña ocurrida la mañana del pasado domingo dentro de una vivienda interior, en calle Boliviana Nº533, sector suroriente de Punta Arenas.

Para el Ministerio Público, la investigación y la recopilación de antecedentes ha sido compleja, debido a que las víctimas no han mostrado mucho interés en colaborar con las indagatorias y juntar así las piezas restantes para completar el complejo puzle de la sanguinaria fiesta.

“La verdad es que hasta el momento se sigue trabajando e investigando para esclarecer los hechos que ocurrieron el día de ayer (domingo). Las personas que están involucradas o aquellas que están lesionadas hasta al día de hoy, porque no sabemos si hay más personas que participaron de estos hechos, no han mostrado mucho interés en cooperar con la investigación, pero principalmente yo diría que es por el estado de salud de dos de ellos y un tercero que no ha querido prestar tampoco declaración. Hoy (ayer) vamos a continuar con la labor de reunir los antecedentes necesarios para poder esclarecer los hechos y una de las diligencias es que se va a insistir con la toma de declaraciones”, recalcó el fiscal a cargo de este hecho policial, Manuel Soto.

Asimismo, durante la noche del domingo se dio cuenta del hallazgo de otra arma cortopunzante, específicamente un cuchillo ensangrentado, que presuntamente habría sido arrojado al patio de la casa esquina que se emplaza en la intersección de las calles Boliviana y Armando Sanhueza.

Consultado respecto a las primeras pericias efectuadas y la presencia de cámaras de seguridad instaladas en propiedades colindantes que podrían dar luces de lo acontecido, el persecutor penal indicó que “hay que tener presente de que los hechos ocurrieron en el interior de un domicilio, no habían testigos presenciales más allá de las personas que estaban lesionadas y eso tenemos que verificarlo. Algunos testigos dan cuenta de que habían dos personas que salieron arrancando”.

Bajo este contexto, la principal interrogante en estos momentos tiene relación con la eventual participación de que tendrían en el incidente estos dos desconocidos, que fueron avistados por un testigo, y se dieron a la fuga en dirección hacia el sur.

En este sentido, Andrés Low, quien sería el sobrino de la persona con mayor daño corporal, habría sido el más llano a entregar su testimonio tras ser interrogado, manifestando que él, su tío y su primo se encontraban bebiendo desde las 19 horas del sábado, instante en que se quedó dormido en un sillón y cuando despertó habría visto a unos desconocidos, sintiendo ruido en el dormitorio de su tío (Cristián Guerrero), por lo cual se habría levantado logrando ver que estaban discutiendo, avistando un cuchillo rojo que aún no es encontrado, sin recordar más de la situación.