“Polo” Romero escribió su último acorde: falleció a los 86 años

Fue protagonista de capítulos importantes del folklore y de la actividad coral en Magallanes, región a

la que llegó desde Viña del Mar en 1972 para integrarse como profesor e inspector del Liceo San José.

El mes de julio siempre fue especial para Leopoldo Romero González. Era la fecha del Festival Folclórico en la Patagonia, del Mam (Festival de Manifestaciones Artísticas Musicales) de su querido Liceo San José y también el mes de su cumpleaños. Pero también el de su último acorde. El maestro, o el “Profe” Polo como le decían muchos, falleció este lunes a los 86 años en la ciudad de Villa Alemana.

En diciembre de 2006 había decidido radicarse en la Región de Valparaíso. “Esto es como dejar un amor” decía al momento de partir de su amada Punta Arenas, con la cual nunca pudo romper aquel lazo afectivo que labró a través de la música. Haría, entonces, del celular un compañero inseparable, pese a reconocer que “yo manejo esas cosas”.

“A través del teléfono lograba mantenerse en contacto con sus amigos, sus ex alumnos. Yo hablé con él hace tres semanas y después supe que había perdido su celular. Eso seguramente lo afectó, pero estaba bien y se acordaba de todos. Permanecía lúcido, pese a un accidente vascular que había sufrido hace un tiempo y al encierro que mantenía por esta pandemia”, señaló Salvador Retamales. El cantor y ex integrante de grupos folclóricos señala con evidente cariño que “yo creo que fui el único de sus cercanos que no era su alumno, porque yo era del Liceo Industrial, pero tuve la suerte de compartir con él en muchos festivales, como el de la Patagonia”.

Uno que trabajó de manera estrecha con Romero, en el Festival en la Patagonia, fue el folclorista Diego Concha. “Es una pena enorme su pérdida, sobre todo para quienes compartimos el amor por la música y tuvimos la suerte de trabajar con él en el Festival. Tuvo el mérito de ser el formador de muchos famosos músicos magallánicos, basta con mencionar a Patagonia 4. Sólo resta decirle gracias por sus enseñanzas y buena voluntad”, destacó quien hoy también reside en la Quinta Región.

Desde el San José

El hoy concejal José Aguilante también tuvo una relación cercana con Romero. Recuerda que “fue mi profesor jefe en el Liceo San José y luego, cuando fui presidente del centro de alumnos, creamos el Festival Mam”.

Agrega que “Polo” fue parte importante de un movimiento musical que comenzó a germinarse en dicho establecimiento y que se extendió a buena parte de los liceos de Punta Arenas, de la mano de grupos como Los del Ocaso y luego con Patagonia 4, rescatando las canciones del padre Belarmino Sánchez. “Uno de sus mayores aportes fue la creación de la Coral Salesiana, donde numerosos jóvenes se reunieron en torno a esta actividad. También recuerdo que fue el impulsor para la creación de la sala de música del San José”.

Por su parte, el ex presidente de la Corporación Patagónica, Jorge Huidobro, también lo recordó de manera emotiva: “Lamento que haya fallecido, y lejos de la tierra que tanto amó. Sin duda, toda una generación lo recordará como el gran profesor impulsor de la actividad coral en Magallanes, del folclore y de nuestro Festival. Hoy partió, pero su corazón seguro se quedará acá”.

Para el final, las palabras que el propio “Polo” dejó rubricadas en letras en el diario La Prensa Austral a poco de su partida de Punta Arenas. “A lo mejor vuelvo. Eso el tiempo lo dirá. Pero no pierdo la esperanza. Dígale a todos que los echo mucho de menos”.