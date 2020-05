Ponen fin al contrato de empresa de cobro de estacionamiento

Mientras tanto, un grupo de guardiayudas retomó ayer el servicio “hasta que se pueda”, sin contrato y sin conocimiento del municipio.

A la misma hora que el Concejo Municipal abordaba el tema de término de contrato con la empresa y se aseguraba que las fiscalizaciones de las últimas horas (incluyendo ayer lunes) daban cuenta que “no había servicio”, una veintena de guardiayudas retomaba el cobro de estacionamiento en el centro de Punta Arenas.

Confuso escenario, para no juzgar acerca de derechos, obligaciones, irregularidades o ilegalidad, considerando tan sólo un elemento de los muchos que hoy están en juego y discusión: ninguno de los trabajadores que ayer salió a las calles mantiene contrato.

En el resumen, fue el domingo que un grupo de guardiayudas informó de su decisión -previo acuerdo con la empresa- de retomar el cobro de tarjetas de estacionamiento luego de varias semanas y de un período efectivo de 21 días durante marzo. Argumentaron que lo hacían llevados por la necesidad de generar recursos debido al momento social que viven sus familias, más allá de la incertidumbre laboral al no tener vínculo laboral, beneficios ni ayuda de ninguna parte.

Y así lo hicieron. Ayer, a temprana hora, se desplazaron hasta las calles de mayor concentración vehicular para retomar el servicio.

Mientras tanto…

Cerca de las 13 horas el tema era discutido al interior del municipio de Punta Arenas durante la sesión de Concejo.

“Se notificó a Sur Romeral por incumplimientos graves, dejando sin efecto el contrato”, informaba el alcalde Claudio Radonich, para luego explicar que la decisión no se hace efectiva de manera automática, puesto que la ley le otorga cinco días a la empresa para formular “descargos” y luego del análisis municipal es el Concejo el que debe pronunciarse.

La directora jurídica de la entidad edilicia, Claudia Casas, señaló que a la empresa se le cursaron 7 infracciones por incumplimiento, pero que éstas no son causales para término de contrato. Las razones para el fin del vínculo son la interrupción del servicio (no se considera el período de cuarentena), la no cancelación del pago al municipio correspondiente al mes de marzo ($ 62 millones) y el incumplimiento de las obligaciones laborales.

Sobre la consulta del concejal Alejandro Soler en el sentido de poder hacer efectiva la boleta de garantía para de ahí cancelar los compromisos con los trabajadores, se explicó que si bien este documento se solicita y tiene para asegurar el cumplimiento del contrato, no se puede cobrar para liquidar directamente al personal. Lo anterior sólo es posible de hacer a través de un juicio que debe ser entablado por los propios trabajadores.

Por otro lado, en la sesión también se abordó el retorno del cobro de estacionamientos durante la jornada de ayer. Más allá de lo publicado en la edición del lunes de La Prensa Austral, se señaló que no había conocimiento del tema y que las fiscalizaciones no detectaron que así estuviera ocurriendo. Sin embargo, se señaló que la situación sería revisada, porque hoy no habría contrato ni vínculo legal alguno entre empresa y trabajadores.

En tanto, el alcalde Claudio Radonich informó que mañana se reunirá con guardiayudas para conocer su situación y coordinar ayuda.