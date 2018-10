Por cinco días, Punta Arenas será capital mundial científica en torno a la industria salmonera

Desde este domingo 4 y hasta el jueves 8 de noviembre, Punta Arenas será anfitriona de una magna conferencia internacional que tiene como propósito estrechar lazos entre los principales científicos internacionales y entes especializados en el estudio del piojo del salmón.

Este encuentro es organizado por el Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (Incar), la Universidad de Magallanes y el Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile,

Se trata en particular, de la XII versión del evento internacional Sea Lice Conference, el cual convocará a 300 científicos de 15 países. En dicha instancia, se presentarán los hallazgos más recientes sobre el piojo de mar en el mundo, así como se describirán las nuevas líneas de investigación que se espera, contribuyan a profundizar en los conocimientos necesarios para el control y mitigación de este parásito que ocasiona infecciones a los peces.

Gran hito

El vicepresidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), Oscar Garay, indicó que un evento de estas características es de suma relevancia para el sector y un hito para la capital regional, por cuanto reúne diversas disciplinas que en definitiva, aportarán un sinnúmero de conocimientos y experiencias con que se apunta a mejorar el quehacer de la industria.

“En el caso del parásito, en que se centrará la conferencia, hay que señalar que su presencia es más incidente en Noruega y en las regiones de Los Lagos y Aysén, no así en Magallanes, porque su presencia es mínima. En ese sentido, el que nos hayan escogido tiene un significado especial porque ante lo prístino de nuestra zona de operaciones y forma de trabajar, quizás somos tomados como un ejemplo a replicar en otros lugares donde ese parásito tiene realmente complicados a los productores”.

Daños en la piel

En cuanto al denominado piojo del salmón, Garay consignó que puede presentarse en determinadas condiciones de temperatura del agua, como de su salinidad. “Existe en la naturaleza y parásita a los peces salvajes como a los de cultivo. Principalmente, los daños se advierten en la piel del pez, lo que desde el punto de vista de mercado compromete de algún modo el producto final. A eso hay que sumar que no sólo ‘transita’ de un salmón a otro sino que en ocasiones es vector de enfermedades y claro, eso puede terminar debilitando al animal, haciéndolo susceptible de adquirir a otras afecciones que incluso lo pueden llevar a la muerte”, dijo.

Evento beneficioso

Como último punto, señaló que la conferencia tendrá en sí una serie de beneficios para el sector salmonero de Magallanes. “Uno de ellos es poder estar al día en los métodos para combatirlos en caso de que llegase a ser un problema en la región y lo segundo, es la oportunidad de ser partícipes de la gran convocatoria de científicos de alto nivel con quienes vamos a poder interactuar y absorber conocimiento en temas biológicos y epidemiológicos, por señalar algunas opciones”.

Bioled

En la conferencia participará la empresa Bioled, que presentará su investigación científica “Attraction behavior of Caligus rogercresseyi to different light spectra used in artificial photoperiod”. En él, se buscó determinar las longitudes de ondas lumínicas (color) que producen mayor atracción en los copepoditos de Caligus rogercresseyi. Ello, para observar la influencia de la luz en la atracción de cáligus al aplicar fotoperiodo a los cultivos de salmones.

Un dato relevante a consignar es que la visita dejará en la región más de $400 millones, en función de la conferencia y las actividades asociadas.