Por futuro de trabajadores, ante eventual cierre de Mina Invierno: “Los sindicatos no contamos con un plan B y es difícil reconvertirnos de un mes para otro”

Los gremios coinciden con el presidente de la minera Marcos Büchi, en atención a que no se comprende por qué el Tribunal Ambiental de Valdivia demora tanto en tomar una decisión técnica.

Restan sólo 10 días para que termine el mes de mayo y desde el ámbito de los trabajadores de Mina Invierno y de los contratistas, existe una profunda preocupación respecto de su futuro laboral. Esto porque a la fecha, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia aún no emite un pronunciamiento en torno a lo solicitado por la minera, de levantar la medida cautelar dictada el 27 de marzo, que prohíbe utilizar tronaduras a cota 100 metros sobre el nivel del mar para el retiro de material estéril durante las faenas extractivas de carbón que tienen lugar en isla Riesco, comuna de Río Verde.

La incómoda situación llevó a que el propio presidente de la compañía, Marcos Büchi, representara su molestia con el estamento ambiental, en atención a que de no revertirse la medida, se iniciará inevitablemente un proceso de paralización que comenzará a fines de este mes, con la desvinculación de 500 puestos de trabajo, a lo que se sumará una cantidad similar en noviembre.

El presidente del Sindicato Equipos Mineros Río Grande, de Mina Invierno -conformado por 130 asociados- , Ricardo Ojeda, ve esta posibilidad con inquietud, ya que si bien es una materia tocada con la empresa hace más de un mes, los plazos se acortan y no existen vías alternativas para la contratación de quienes lleguen a ser desvinculados. “Estamos complicados con esta demora e incertidumbre producto de la misma. La empresa nos ha dicho que tengamos paciencia pero si la resolución no se revierte, la empresa no dará pie atrás y los despidos van sí o sí. Lo ideal habría sido esperar unos meses para que la gente pudiera proyectarse y lograr un resguardo por los meses que estará cesante. En la zona trabajo no hay, porque algunas empresas están cerrando y otras no pueden abrir por temas medioambientales”.

También reparó en que más del 90% de la fuerza laboral es de Magallanes, por lo que no serían pocos los que tendrán que pensar en irse de la zona, al no existir un trabajo acorde a sus competencias, en Magallanes. “Por ahora estamos comunicándonos con parlamentarios para llegar al Congreso a plantear este malestar, mientras que en paralelo hemos invitado a los ministros para que visiten y conozcan el proceso de nuestras faenas, mismo emplazamiento que se hizo con la senadora Carolina Goic, pero ella se negó en todo momento a ir”, dijo.

‘Es difícil reconvertir’

En representación de los trabajadores contratistas, el presidente de Bailac (representando empresas colaboradoras, Mina Invierno), Mario Sánchez, planteó que a pocos días de que finalice el mes, la presión se siente, y bastante. “Todavía no comprendemos por qué hay tanta demora para tomar una decisión que debería ser técnica. Quienes desarrollan labores para la minera merecen tener certezas y en esa línea compartimos plenamente lo indicado por el presidente de la minera, Marcos Büchi”.

Así las cosas, el plazo está a la vuelta de la esquina y urgen definiciones. “Es necesaria una pronta respuesta. A nivel de sindicatos no contamos con un ‘plan B’ y es difícil reconvertirnos de un mes para otro a quienes tienen años de experiencia un área específica. Lamentablemente en Punta Arenas no hay plazas de trabajo para lo que realizamos, por lo que muchos tendrán que irse o verán perjudicada su calidad de vida. De todos modos confiamos en la idoneidad del Tribunal y que fallará en base a razones técnicas, más que a la presión de las redes sociales. Pero esperamos que ese pronunciamiento sea lo antes posible”, enfatizó.