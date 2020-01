“Por mala interpretación de los poderes políticos entraremos en una época de incertidumbre económico”

Alejandro Kusanovic se refirió a los efectos de la crisis social en la economía del país y, en especial, de la región, recalcando que “en el mundo, las recomendaciones son de no invertir en Chile”.

Las consecuencias económicas que veremos en este nuevo año son, bajo la mirada del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio en Magallanes (CPC), Alejandro Kusanovic Glusevic, de incertidumbre.

Bajo este prisma, el efecto de la reforma tributaria fue el comienzo de una fluctuación de precios que afectó a la clase media: “El impacto que vivimos fue sobre la reforma tributaria anterior, ya que se traspasaron a los precios de los bienes y servicios, lo que terminaron pagándolo las personas, haciendo subir su costo de vida”.

En cuanto a la crisis social, el también consejero regional aclaró que “hay una protesta grave de la clase media que no le alcanza para llegar a fin de mes y esto es porque el Estado ha dejado de funcionar, no da buena educación pública, de salud y que a la larga obliga a la gente a contratar servicios privados y no le alcanza y llegó un momento en que explotó”. Kusanovic agregó que “además, esto es alentado por grupos anarquistas que buscan destruir el sistema, pero básicamente la protesta es de la población que se siente afectada por el alza de los precios y los costos de vida en Chile”.

-¿Qué ocurrirán con las inversiones debido al estallido social?

– “Lamentablemente esto hace que las inversiones estén paralizadas hasta que no se solucione este problema. Hoy en día, las recomendaciones en el mundo son de no invertir en Chile y eso es un gran problema, porque afecta mucho más a la situación económica, empeorándola cada vez más”.

-¿Cómo se apresta este 2020 en lo económico?

– “El 2020 va a ser complicado, además, el cambio de Constitución va a demorar como dos años y en ese tiempo las inversiones estarán paralizadas mientras no se defina, disminuyendo el empleo y la calidad de vida. Vamos a tener un retroceso en la economía a nivel país”.

-¿Y se agrega al problema de Mina Invierno?

– “Con el tema de la Mina Invierno tendremos un efecto grande, también con el tema de la disminución del crecimiento de las salmoneras. En definitiva, va a afectar toda la región.

Por mala interpretación de los poderes políticos entramos en una época de incertidumbre económico”.