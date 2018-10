Por manejo en estado de ebriedad causando muerte formalizan a chofer del Mini Cooper

Víctor Cisterna Cisternas fue acusado de protagonizar la madrugada del domingo un accidente que le costó la vida a

Danitza Gallardo Vargas, tras conducir un vehículo en estado de ebriedad y sin haber obtenido la debida licencia.

Luego de que el Ministerio Público solicitara al juez Juan Enrique Olivares el pasado domingo 14 de octubre ampliar el plazo de la detención en 48 horas respecto a dos conductores involucrados en un fatal accidente en el que falleció una joven de 20 años, pasadas las 13,30 horas de ayer se efectuó la respectiva formalización de la investigación en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, instancia en la que el ente persecutor formuló cargos contra ambos imputados.

La tragedia aconteció pasadas las 5 de la madrugada del domingo cuando el conductor de un Mini Cooper, identificado como Víctor Andrés Cisterna Cisternas, que circulaba con otros tres pasajeros de oriente a poniente por calle Ovejero, no respetó el derecho preferencial del tránsito vehicular al llegar a la intersección con Avenida Manuel Bulnes, siendo violentamente colisionado por el chofer de un automóvil marca Volkswagen Golf, identificado como Pablo Javier Villarroel Muñoz, quien circulaba por la vía principal en dirección hacia el sur.

La víctima fatal fue identificada como Danitza Gallardo Vargas, quien viajaba en el costado derecho de la parte posterior del móvil infractor, siendo certificado su deceso minutos más tarde en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, cuando fue trasladada por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu) con un traumatismo toracoabdominal complicado, llegando al recinto asistencial con un paro cardiaco.

En un tenso ambiente marcado por la tristeza de los familiares presentes en la audiencia, la fiscal Romina Moscoso expuso los antecedentes, dando cuenta que ambos conductores se desplazaban en manifiesto estado de ebriedad, registrando Villarroel en el alcotest 1,28 gramos de alcohol por litros de sangre, mientras que Cisterna conducía con 1,73 gramos de alcohol por litros de sangre, y al momento del accidente no portaba la debida licencia.

Entre las pruebas aportadas, clave fue el registro de una cámara de seguridad de un local contiguo del sector, que logró captar en su totalidad la secuencia del suceso, y donde quedaba plasmada la responsabilidad de Cisterna tras no detener la marcha al ingresar al cruce con Bulnes. Asimismo, se dio a conocer una parte del preinforme redactado por personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros, como también un oficio en que se daba cuenta de la muerte de la joven, informada por el hospital.

Es por esto que la persecutora solicitó al juez de garantía imponer al acusado Villarroel las medidas cautelares de arraigo regional y suspensión de su licencia de conducir. No obstante, para Cisterna pidió la prisión, estimando que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad por el grado de intemperancia con el que manejaba en la madrugada del domingo, el hecho de no haber obtenido la debida licencia y también considerando que éste transportaba a otras tres personas a bordo del vehículo. Invocó además la Ley Emilia, la cual prevé que sin perjuicio de la posibilidad de aplicarse una condena o una pena sustitutiva, que durante el primer año de ejecución debe ser de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, el abogado José Miguel Navarrete, representante del conductor que protagonizó el fatal accidente, aseguró no desconocer la infracción de tránsito cometida por su defendido, sin embargo precisó que la fiscal no consideró algunos antecedentes como que eventualmente Villarroel se desplazaba a una velocidad mayor a lo permitido, lo cual no estaba consignado en el informe de la Siat.

“Quiero hacer presente al Tribunal que el resultado concreto de la muerte quizás no obedezca a esta infracción, sino a una infracción de tránsito provocada por el coimputado, y eso permitiría cuestionar las circunstancias de justificación de la prisión preventiva correspondientes al delito que se le ha imputado a nuestro representado”, manifestó el profesional letrado, abogando por un arresto domiciliario.

Sin embargo, el magistrado Olivares ponderó lo fundamentado por la representante del ente persecutor, imponiendo las cautelares solicitadas a Villarroel -quien quedó en libertad-, mientras que para Cisterna ordenó su ingreso a la cárcel por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y sin licencia de conducir, fijando un plazo de 90 días hasta que se reúnan todos los antecedentes en su contra.