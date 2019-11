Por más de tres horas estuvo “tomada” la gobernación de Ultima Esperanza

Por unas tres horas permaneció “tomado” ayer el edificio de la gobernación provincial de Ultima Esperanza por unos 120 trabajadores que participaron en la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) en Puerto Natales.

A las 10 horas los funcionarios fiscales se reunieron en el frontis del Hospital Augusto Essmann. Desde allí marcharon por las calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas Arturo Prat, donde irrumpieron en el edificio de la gobernación provincial pasadas las 11 de la mañana. En el lugar, los manifestantes impidieron el ingreso y salida de las personas y empleados, realizando proclamas y lanzando gritos y consignas desde el balcón que da hacia calle Tomás Rogers, llamando la atención de transeúntes y automovilistas que circulaban por el sector.

El dirigente de la Anef, Alejandro Cáceres, dijo que conversaron con el gobernador interino Raúl Suazo, a quien interpelaron a que diga la verdad, cuando ellos mienten al señalar a la opinión pública que está todo normal. “No existe normalidad en la provincia desde el momento en que no tenemos ni siquiera un gobernador titular. Además ellos informan que los servicios públicos están funcionando de forma normal, lo cual no es verdad”.

Pidieron que no se siga engañando a la opinión pública porque hay servicios que están tomados y la gente se está movilizando en las calles, y que no intenten invisibilizar el movimiento y además exigen una respuesta del porqué no hay un gobernador. Han pasado dos semanas y el gobierno no ha designado un reemplazante”.

El pasado 24 de octubre renunció a sus funciones la ex gobernadora Ana Mayorga para postularse como candidata a alcaldesa de Natales.

Ayer, pasadas las 14,30 horas, se puso término a la ocupación del edificio, que se realizó de forma pacífica.