Por más de una hora retienen a intendente Fernández al interior de gimnasio en Natales

Por más de una hora estuvo retenido el intendente José Fernández Dübrock en el gimnasio de Puerto Natales, al ser conminado a bailar para salir del recinto al término de un encuentro donde le entregaron las propuestas surgidas de las asambleas y cabildos ciudadanos.

El acto se realizó en el gimnasio José Miguel Carrera pasadas las 18,30 horas de este viernes, el cual estuvo presidido por el intendente Fernández y donde también participaron los senadores Carlos Bianchi y Carolina Goic y la diputada Sandra Amar.

El primero en dirigirse a los asistentes fue el alcalde Fernando Paredes, quien destacó el ambiente democrático en que se produjeron los diversos encuentros ciudadanos. Incluso reconoció que como autoridades han cometido errores y que durante este último mes se dio un proceso de conocimiento y aprendizaje.

El momento también fue propicio para dar a conocer una serie de iniciativas que impulsará el municipio como contar con una farmacia popular, una fábrica de pañales, instalar salas de enfermería en los establecimientos educacionales municipales y un programa de apoyo integral y social al adulto mayor, entre otros.

Enseguida entregaron a un grupo de vecinos el documento donde se sintetizó las propuestas del Diálogo Ciudadano organizado por el municipio.

Tras ello fue el momento de la entrega de las propuestas de los cabildos ciudadanos organizados por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. El vocero, Rubén Ampuero expresó que “las demandas de la ciudadanía nunca han sido escuchadas, porque todo el empeño de las autoridades ha estado encaminado a fortalecer el modelo neoliberal y a la privatización. Sin importarles la condición de la ciudadanía y del medio ambiente. Mientras la clase política se ha dedicado a hacer “carrera” en el ámbito público, recibiendo por ello millonarios salarios y beneficios.

Presidenta vecinal

Tras ello se dirigió a los presentes -aproximadamente 300 personas- la presidenta de la Unión Comunal, Belén Davey, quien en duros términos trató a las autoridades y parlamentarios. Indicó que “nos aburrimos de no ser escuchados, de ser un número más cada cuatro años para que votemos por tal o cual candidato. Vamos a completar dos meses manifestándonos, pero no nos vamos a ir de las calles. No vamos a dejar de protestar, mientras no tengamos una nueva Constitución en este país”.

Por otra parte trató de “cobardes” a los diputados Karim Bianchi y Gabriel Boric, por no concurrir al encuentro.

Sus palabras fueron creando un ambiente de polarización, por lo que al culminar su intervención se dio por terminado en forma abrupta el evento.

La gran mayoría de los asistentes logró salir, mientras un grupo de jóvenes se fue reuniendo en la puerta de acceso, donde levantaron pancartas y lienzos en apoyo al movimiento social.

Luego de despedirse de las autoridades y al intentar salir, el intendente José Fernández fue interpelado por algunos asistentes quienes le pidieron que se pronunciara sobre algunos temas como la llegada de la industria del salmón. Poco a poco los ánimos se fueron crispando, hasta que finalmente los manifestantes impidieron que las autoridades salieran al grito de “el que baila pasa”. La senadora Carolina Goic junto al ex gobernador Mario Margoni bailaron animadamente, pudiendo abandonar el lugar. Sin embargo, José Fernández se negó a lo anterior, permaneciendo dentro del gimnasio junto al alcalde Fernando Paredes y al gobernador Raúl Suazo, entre otras autoridades y vecinos.

Tras una hora aproximadamente, los jóvenes permitieron su salida del lugar, lo cual se realizó en completa calma, pasadas las 21,15 horas.

Mientras se encontraba retenido, José Fernández expresó que “fue un acto democrático donde cada uno expuso sus puntos de vista. Ahora hay un grupo de gente que no nos está dejando salir. Creo que es inconsecuente lo que está sucediendo porque tienen un letrero que dice “no más violencia” y lo que ellos están haciendo ahí es una violencia porque nos están coartando nuestra libertad de salir”.

Por su parte el alcalde Fernando Paredes planteó sobre lo sucedido que “invitamos a la presidenta de la Unión Comunal (Belén Davey) para que tenga su espacio y creo que cuando las cosas se hacen con educación uno siempre las entiende. Creo que se excedió y terminó no de la manera que teníamos planificado”. Sobre la retención de las autoridades dijo que “esto no representa a la comunidad natalina, aquí no está la representación de la comunidad natalina, así de claro”.