Por “motivos personales” edil María Teresa Castañón renunció al Concejo Municipal

La presidenta de Renovación Nacional en Magallanes, al ser consultada si la determinación es por un eventual cargo en el gobierno

de Sebastián Piñera, manifestó que “no lo sé. Tengo que ver mis temas primero; después se verá con tiempo”.

Ayer en la tarde, en una nueva sesión ordinaria del Concejo Municipal, las miradas de todos los asistentes estuvieron puestas en la concejala y presidenta regional de Renovación Nacional, María Teresa Castañón, quien anunció -a segundos que termine la asamblea- su determinación de renunciar a su cargo de edil del Concejo Municipal. En su intervención, Castañón manifestó que sus razones son estrictamente personales y pidió una reunión posterior a la sesión del Concejo para dar las explicaciones a sus pares.

Posterior a dicha reunión, la ya ex concejala de RN, explicó que “es una decisión difícil pero en la vida hay que tomar determinaciones que a veces a uno no le gustaría”.

Cabe señalar que su nombre ha sonado para asumir como futura intendenta de la región (aunque ella ya aseguró que no estaría dispuesta), pero cuando se le ha consultado sobre alguna nominación para un puesto de seremi o directora de servicio, ha manifestado que lo evaluaría. En esta instancia, Castañón señaló que “a mí no me han llamado para nada, no estoy ni para intendenta ni para nada. Yo no sé qué decisiones va a tomar el Presidente (Piñera), de hecho nosotros no sabemos nada y creemos que sería a fin de mes. No tengo pensado ser la próxima intendenta. No lo sé si otro cargo y tengo que ver mis temas primero. Después se verá con tiempo”.

En cuanto a su aporte en este año y un poco más como parte de este cuerpo colegiado, María Teresa Castañón declaró que “traté de hacer todo lo que pude en el tiempo que estuve, atendí a toda la gente que necesitó de mi ayuda, me quedaron tres personas con sus casos y ahí yo habré cumplido con toda la gente que me necesitó. Yo creo que la comunidad sintió que yo los representé cuando había que hacerlo atendiendo todas las demandas que tenían”.

Las críticas

De acuerdo a la Ley, los ediles tuvieron que votar sobre si aceptar o no la determinación de la concejala Castañón. Antes de la votación, la concejala Daniela Panicucci, fue crítica con respecto a la decisión tomada por la presidenta regional de RN. “Usted ha señalado que era experta en temas municipales y que nosotros no sabíamos nada. Siempre se le vio no a gusto aquí, además que siempre se quería ir rápido de las sesiones. Le pregunto si se hará responsable de sus dichos porque yo creo que no es por buscar un cargo en el gobierno”, fueron parte de las ácidas críticas.

Quien también se sumó a los cuestionamientos, fue el concejal de la Democracia Cristiana, Germán Flores, donde expresó que “la ciudadanía será quien juzgue esta decisión y me abstengo de votar porque no conozco las razones”. A su vez, la concejala Verónica Aguilar, concluyó que “usted debe dar las explicaciones a la ciudadanía”. Finalmente, la renuncia fue aceptada por el Concejo Municipal, con las tres abstenciones recientemente mencionadas.

La designación

De acuerdo a la legislación que rige al Concejo Municipal, quien debe suplir la renuncia de uno de los concejales en ejercicio, es quien estuvo después en las votaciones de las elecciones municipales de octubre de 2016. En el caso de la renuncia de María Teresa Castañón y de acuerdo a los resultados de los comicios de ese entonces, sería la actual directora de la Dideco, Elena Blackwood, a quien le correspondería asumir en el Concejo Municipal. En caso de que ella no acepte el cargo, sería Alicia Stipicic. En un escenario de que esto no ocurra, será el partido político -Renovación Nacional para este efecto- quien nombre un concejal.