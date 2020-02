Por primera vez Punta Arenas fue sede de clasificatoria de torneo internacional de escalada

Punta Arenas fue una de las ciudades escogidas para elegir a los mejores representantes en las clasificatorias de The North Face Master de Boulder, la competencia de escalada más importante de Latinoamérica que se realizará en Santiago los días 20 y 21 de marzo.

Este 2020 se realizará la 13° versión del reconocido The North Face Master de Boulder, instancia que reúne a los mejores exponentes de este deporte, tanto nacional como internacional.

El Centro de Escalada Aprete Boulder de Punta Arenas fue uno de los epicentros de la escalada en Chile, donde se otorgaron seis cupos directos (3 hombres y 3 mujeres).

El marketing manager The North Face, Patricio Jarpa, manifestó al respecto que “esto es parte del circuito de la fecha de los pre-master que realizaremos en seis ciudades a lo largo de Chile. El objetivo es buscar talentos nacionales, para que compitan en el The North Face Master de Boulder con atletas de carácter nacional e internacional”.

La competencia contó con la participación de 18 hombres y 5 mujeres, provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales, Santiago, Argentina (Río Gallegos) y de Estados Unidos.

El escalador de Santiago y ganador, José Tomás Ledesma, señaló sobre la competencia que “este estilo de competencia es muy difícil de encontrar en Chile, por lo que viajé desde Santiago para estar acá, ya que la experiencia de la escalada es lo más importante, estoy feliz por haber ganado y no puedo esperar para el master”.

La escaladora de Chicago y ganadora, Grace Yao, lleva un año en Magallanes y compitiendo y ésta es su tercera competencia. “Vine a disfrutar de esta competencia, ya que me gusta escalar, no soy muy buena en las competiciones, pero me gusta practicar para ir mejorando”, señaló.

Los ganadores en competencia de varones fueron: José Tomás Ledesma, primer lugar; Iván Belmar, segundo lugar; y Pedro Fercovic, tercer lugar. En la competencia de mujeres, Grace Yao ocupó el primer lugar; seguida por Katia Santana, segundo lugar, y Stefany Marambio, en tercer lugar.

Los ganadores se sumaron a los 11 clasificados que dejaron los pre-master de Boulder de La Serena y Coyhaique.