Portuarios se manifestaron exigiendo el 10% de sus ahorros previsionales

Grupo de trabajadores llegó durante la tarde de ayer hasta la Plaza de Armas.

Trabajadores de 17 puertos del país se movilizaron ayer para manifestarse en favor del retiro del 10% de los ahorros previsionales. Y Punta Arenas no fue la excepción.

Una veintena de portuarios llegó hasta la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero pasadas las 16 horas, expresándose con gritos, pancartas y un lienzo que daba cuenta de la demanda por el retiro de fondos de las AFP.

En medio de las muestras de adhesión de transeúntes y conductores que a esa hora se desplazaban por el área céntrica, el presidente del Sindicato de Estibadores de Punta Arenas, Damir Rendic, señaló que la adhesión nacional tiene que ver “con la necesidad que tenemos los trabajadores del puerto, quienes no tenemos ningún beneficio del Estado, por lo que sólo nos queda meter mano a nuestra propia plata en las AFP. Así que aquí estamos con unos pocos trabajadores, porque el resto ha tenido que buscar otros trabajos porque el puerto ya no da”.

En medio de los bocinazos, que además celebraban la aprobación en la Cámara de Diputados para que el proyecto siga su marcha, el dirigente dijo que no hay que ser adivinos ni visionarios para saber que la iniciativa “se va a aprobar, porque los parlamentarios se están dando cuenta que el gobierno no va a dar soluciones reales, que va a seguir dando puros parches y al final, desgraciadamente, habrá que recurrir a la peor idea que hemos tenido, pero que es nuestra única opción. No tenemos más”.

Agregó que en el puerto son cerca de 180 trabajadores, “de los cuales nadie está trabajando porque no hay barcos, entonces el portuario ha tenido que buscar otras alternativas, porque esto ya no da para vivir”.

Sobre apoyo estatal, Rendic dijo que “después de meses de espera” lograron que el gobierno les entregara 177 canastas con alimentos y la posibilidad de hacer un curso básico de computación que les asegurará al término 300 mil pesos para cada trabajador que participe de esta instancia. “Nos dijeron que eso sería a fin de mes. Y de verdad fue después de una batalla enorme con el Sence, la seremi del Trabajo y la intendencia”, puntualizó.

En la convocatoria a nivel nacional, los trabajadores portuarios enfatizaron a través de una declaración que “la lucha no es sólo por el 10%, es por terminar con las AFP”.