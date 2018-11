Preocupa a la Fiscalía la gran cantidad de accidentes producto de la ingesta de alcohol

“No hay una actitud responsable de los conductores”, decretó el fiscal Oliver Rammsy, quien reveló que existe preocupación por parte del Ministerio Público respecto a la gran cantidad de accidentes de tránsito que se han registrado durante el año en la Región de Magallanes, en los cuales la ingesta de alcohol ha sido la principal protagonista en los resultados que se han visto, incluso con resultado de muerte.

“Es un tema grave que debe ser analizado. El fiscal regional lo ha dicho varias veces y es algo que a nosotros nos preocupa. Estamos tratando de que la normativa del Tránsito y los endurecimientos de sanciones se apliquen con rigor, pero creemos que las sanciones respecto a la prohibición de volver a conducir es algo que no debe ser ignorado”, indicó.

El persecutor explicó que aquella persona que es condenada por un delito de conducción en estado de ebriedad se le impone una sanción adicional o accesoria que consiste en la suspensión de su licencia, que puede ser de dos años en primera instancia, cinco años por segunda vez y si es reiterativo en definitiva se le suspende permanentemente el documento.

“Pero hemos visto en algunos casos que muchas personas trabajan y viven como conductores y vienen a pedir audiencias para que se les conceda una dispensa para poder manejar. Nosotros consideramos que la ley es clara y nosotros la aplicamos como debiera ser. Si el tipo está manejando y está bebido, simplemente no puede volver a manejar. Es algo muy fácil, el alcohol no va con la conducción de un vehículo motorizado. Incluso ahora se redujo hasta la velocidad, o sea, hay una serie de restricciones que no se acatan por irresponsabilidad, la cual tiene una sanción penal”, puntualizó.