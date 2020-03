Preocupa a pescadores qué pasará en las plantas con la faena del erizo

Los efectos del coronavirus llegan a todos los sectores productivos. Y la pesca artesanal no podía estar ajena, según lo hicieron ver ayer dirigentes y armadores, debido a que se levantó la veda del erizo y no saben qué pasará en las plantas donde se elabora el producto para su posterior exportación, ya que por las medidas del coronavirus no pueden haber tantas personas juntas en un mismo recinto.

Como el día 15 el producto ya no está en veda, decenas de embarcaciones salieron a la captura del erizo. De ahí nace la preocupación de quienes viven de la explotación de este recurso, porque no saben a qué atenerse.

Ronda el miedo de que puedan cerrar las plantas, o si no trabajar con una mínima dotación, siendo que una vez que empiecen a llegar las embarcaciones son toneladas de erizo, que requiere de plantas a máxima producción.

Por eso ayer en la tarde, gente ligada a este quehacer, se reunió con los medios de prensa para dar a conocer esta situación.

“Esta es nuestra mayor preocupación”, dijo Juan Miranda Soto.

Las lanchas ya están en faena, en su caso tiene a su cargo unas 40 que andan en la extracción de algas y ahora de erizos. El miedo que tienen es que no puedan procesar el producto en las plantas.

El problema más grande para ellos es que las plantas pesqueras no vayan a recibir la totalidad de los erizos que vayan a desembarcar, indicó el presidente del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores, Juan Francisco Lemus.

“Si llega a pasar esto quién se hará responsable de nosotros”, un área que mueve más de 3 mil pescadores en Puerto Natales y Punta Arenas, acotó.

Esto lo plantean ahora, porque están próximos a recibir los primeros desembarcos de erizo.

Juan Miranda dijo que las plantas están dispuestas a trabajar a un ritmo bajo. Como ejemplo mencionó la planta Hanamar tiene 600 personas y hoy está trabajando con 150 operarios. Lo que desconocen es hasta cuándo será esto. “Por eso el rubro pesquero está tan preocupado, porque no tenemos sueldos y dependemos de esto”.