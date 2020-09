Preocupa el ritmo de contagios tras nuevo récord de infectados en Santa Cruz

Desde hace más de una semana no bajan de cien las infecciones diarias.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud confirmó que 736 pacientes recibieron el alta médica, cifra que resulta alentadora en primera instancia, aunque si se mantiene el ritmo de contagios, en menos de una semana la provincia sumaría nuevamente ese número de infectados.

De acuerdo con el Diario La Opinión Austral, este martes volvió a registrarse un nuevo récord al contabilizarse 123 positivos, de los cuales 109 fueron detectados en Río Gallegos, ciudad que cuenta con el 70% de las camas de Terapia Intensiva ocupadas y donde se concentra más del 90% de los casos de toda la provincia.

El resto de los pacientes con diagnóstico confirmado fueron de Caleta Olivia (1) y de El Calafate (13). Se agrega que desde el inicio de la pandemia, se contabilizaron 2.602 infectados de los cuales 804 permanecen con el virus activo, es decir, con capacidad de contagio y cursando la enfermedad. Desde marzo a la fecha, 20 personas fallecieron.

Para considerar el alta médica de los más de 700 pacientes, las autoridades tuvieron en cuenta “la clasificación del sistema nacional de vigilancia “Caso confirmado o no activo por tiempo de evolución”, que cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y los 10 días que dura el proceso en el caso que no requiere internación. “Cabe resaltar que este número no refleja altas nuevas, es una actualización en base a la notificación de las mismas en el sistema nacional de vigilancia”, expresa el último comunicado del Ministerio de Salud santacruceño.

La situación epidemiológica actual de Río Gallegos está definida como zona de transmisión comunitaria.