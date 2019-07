Presentan Biblioteca Digital con más de 6 mil libros para leer en vacaciones

Cada vez más familiarizados con las plataformas digitales, aplicaciones para celular y formatos virtuales, los estudiantes, especialmente de enseñanza básica, demuestran tener un dominio que sorprende a los adultos. Y para aprovechar esa capacidad, el Ministerio de Educación lanzó la plataforma “Biblioteca Digital Escolar”, que contiene 6.183 contenidos entre libros, audiolibros, revistas, que pueden ser leídas de forma online u offline.

Los estudiantes podrán ingresar a esta plataforma en la dirección http://bdescolar.mineduc.cl en un computador o bajando la aplicación para celulares Biblioteca Digital Escolar, e ingresar el Rut sin código verificador y la clave, que en principio es CRA123, la que después debe cambiarse por una personal. Una vez anotados en la plataforma, los estudiantes, así como los profesores e integrantes de la comunidad educativa, podrán acceder a cuatro préstamos diferentes de forma simultánea, lo que tendrá una vigencia de 15 días.

La presentación de esta Biblioteca Digital se realizó el viernes en el Liceo Experimental Umag, ante los estudiantes de quinto básico, acompañados de la profesora Ana Ampuero, quienes valoraron positivamente la iniciativa.

Antonella González comentó que “fue súper fácil buscar, meterse y leer. Me gustan los que hemos leído ahora, que son ‘Socorro’ y ‘Cómo domesticar a tus papás’, el que más me gustó. Leo en mi casa, me gustan cualquiera de los dos formatos”. Su compañera Pascale Fuentes destacó a su vez, que “es fácil entrar a la página, como que la tecnología es más avanzada. Me gustó ‘Socorro’ y ‘Papelucho’.

Josefa Mansilla añadió que “me gustó que uno puede dominar más, porque mis papás saben escribir con una mano, con un dedo, muy antiguo, entonces uno lo hace más rápido. A mi mamá no le gustan los libros digitales, pero a mí sí, aunque me agradan ambos formatos. ‘Socorro’, debería darme miedo, pero no me da”. Para Erick Candia, la biblioteca digital “era más rápida y fácil que estar buscando un libro. Me gusta leer, el género lírico, de hecho acabo de pedir un libro, aunque prefiero más el formato físico”.

Valentina Quiniel indicó que “era fácil de entrar, me gustó. Creo que quiero ver ‘Papelucho’”, indicó de los títulos que pudo ver. Para Constanza Carrasco, la biblioteca es “buena porque nos enseñan que si no se puede comprar el libro, se puede leer por internet. Leo lo que me da el colegio, me gustó ‘Kike H el caballo fantasma’”.

Simón Bacón, en tanto, se reconoce como “bueno con la tecnología, la manejo bien, las aplicaciones. Me gusta más el formato digital, porque cuando es físico se me cansan los brazos. Elsa Bornemann es mi autora favorita”. Finalmente, Synthia Valenzuela sintetizó que la biblioteca es “buena, fácil y rápida”.