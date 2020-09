Presentarán nuevas denuncias contra adolescente por mutilación de animales

Un fuerte operativo policial resguardó, anoche, la casa en la que vive un adolescente que el año pasado se hizo conocido por dar muerte a gatos y luego subir los videos de su acción a Internet. Pese a que en aquella oportunidad, por ser menor de edad, quedó solamente con las medidas de someterse a un tratamiento psiquiátrico, desde el domingo comenzaron a circular nuevas denuncias, que dan cuenta de que su actuar se mantiene. Lo que más indignación causó en las redes sociales fue la jactancia que el adolescente hacía de sus crueles actos.

Es por eso que ayer al mediodía, un grupo de personas se reunió afuera de su domicilio, al sur de Punta Arenas, y durante la jornada, se presentaron denuncias en Carabineros, Policía de Investigaciones y Fiscalía, tanto a nivel individual como por parte del grupo “Denuncia Peluchín”. A las 19 horas, unas veinte personas volvieron a reunirse en el sector, con el fin de protestar.

Paulina Asencio, a nombre de la agrupación, detalló que “el caso se reabrió por las mismas denuncias que hemos estado haciendo individualmente. Mañana (hoy) presentaremos una denuncia colectiva del grupo, en el que tenemos unas mil personas. Ahora nos juntamos en modo de protesta para que se haga público y la gente sepa que sigue haciendo esto. Estamos consiguiendo los videos y fotos actualizadas. El año pasado se supone que quedó a cargo de los padres, que se comprometieron a seguir un tratamiento y terapia, pero por lo visto, no fue así. Igual lo protegen por la enfermedad psiquiátrica (hace los gestos de comillas) que se supone que tiene, pero nos vamos a asesorar con un médico, ya que se aducía que actuaba así porque tiene Asperger, lo cual no es correcto; alguien con Asperger no hace esas cosas”.

A última hora se conoció que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio, mientras que la madre negó que las imágenes fueran de su hijo.