Presentarán nuevo recurso judicial contra productora, Universidad de Chile y CNCA por registros kawésqar

La Fundación Mi Patrimonio representará a la familia de la fallecida Margarita Molinari, luego de que se difundieran públicamente los cantos y relatos del pueblo originario sin la autorización de los descendientes directos de ella.

El martes 13 de febrero de este año, la sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de protección deducido por los familiares de la fallecida Margarita Molinari Edén, quien pertenece a la etnia kawésqar, en contra de la productora Etnomedia y Consultora Limitada, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) de Magallanes y un académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile por la difusión de cantos y relatos del pueblo originario, los cuales fueron recopilados en 1971.

Dicha acción fue presentada por la nieta de la mujer sindicada, Margarita Vargas Molinari, quienes tras ver un programa que transmitía el canal de la Umag se enteró de que unos investigadores de la Universidad de Chile habían producido y editado, a través de un Fondo de Desarrollo Artístico (Fondart), un material audiovisual con los cantos y diálogos de sus ancestros, para ser distribuidos por la dirección regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) sin haber tenido la autorización de la familia.

Tales registros fueron hechos por la antropóloga de la casa de estudios capitalina, María Ester Grede, quien falleció en 2012. Cabe señalar que la época en que la doctora recogió el material no existían normas o regulación que estableciera la forma en que los investigadores debían aproximarse a la cultura de los pueblos originarios y a sus integrantes. En el año 2008, Mauricio Pineda, quien fue alumno de la profesional, comenzó a trabajar con el material de la familia kawésqar que su mentora había guardado, para luego entregárselo a las comunidades indígenas de Magallanes, llegando los CD’s a las manos de José Tonko Paterito, reconocido promotor de la cultura kawésqar, quien no tiene conexión con Molinari.

Bajo este contexto, el director ejecutivo de la fundación Mi Patrimonio, Pedro Muñoz Hernández aseguró que en los próximos diez días se ingresará nuevamente un recurso de protección por vulneración de derechos ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, solicitando que se evite continuar con la distribución arbitraria de los CD’s, además que la Universidad de Chile se comprometa formalmente a que cualquier proyecto tendiente a revisar o propagar estos registros sea conversado previamente con la familia de Margarita Molinari y que el Estado de Chile pueda otorgarle una protección especial a ese tipo de registros.

“El recurso se falló en contra de Margarita Vargas y su familia porque simplemente no fue bien presentado, y la Corte lo admite en su propio fallo donde da cuenta que no se argumenta una vulneración de derechos fundamentales porque no se enumeran, por lo tanto creemos que un recurso bien presentado sí podría contestar a las necesidades de esa familia”, explicó, detallando que “con esto estamos proponiendo que se haga una declaratoria de archivo histórico a los registros Kawésqar, ya sean videos o audios, que estén en manos de la Universidad de Chile o de la cineteca fiscal”.

Muñoz aseveró que se está apostando a que el tribunal de alzada revise “con sinceridad jurídica esta vez” explicando que “aunque Margarita Vargas pudo no haber llenado los requisitos formales del recurso, los ministros sí debieron observar el espíritu de lo que ella pedía, y ellos pudieron haber aplicado lo que en derecho correspondía aunque ella no lo hubiese enumerado”.

Avizora que existen muchas probabilidades de que la Corte de Apelaciones pudiese rechazar el recurso, por lo cual se diseñó un itinerario jurídico que podría llegar ante la Corte Suprema o incluso a la Corte Interamericana.

“Creemos que Margarita Molinari es una fiel representante del pueblo Kawésqar, sin embargo ella tenía profundas convicciones de que era su familia antes que todo quienes debían interpretar lo que ella relataba en sus registros”, concluyó.