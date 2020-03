Presidenta de empresarias magallánicas advierte que “situación es insostenible”

Teresa Celedón no solamente es vice presidenta de la Asociación Gremial de Industrias y Artesanos de Magallanes, Agia, sino también presidenta de la Agrupación de Empresarias de Magallanes, Amemag.

En tal condición, de dirigenta gremial maneja antecedentes de varias empresas, sobre todo del rubro gastronómico y turístico, que están dando vacaciones al personal, pero prácticamente sin retorno, “debido a que esta situación es insostenible”, remarca.

“La otra gran preocupación es que hoy las grandes empresas distribuidoras de alimentos están obligando a nuestras pymes a pagar al contado, siendo que antes tenían un crédito a 30 días. Eso también es preocupante para nosotros”.

La situación es globalizada y la economía cambia radicalmente, “y espero que empecemos a trabajar lo que significa la economía circular y el banco ético. Lo que tenemos que ver hoy es quiénes van a hacer de esto una oportunidad de negocio”.

Sobre los apoyos anunciados por el gobierno, dijo que no sirven de mucho porque están directamente relacionados con la parte tributaria, “pero en ninguna parte indica qué hacemos con los trabajadores, cómo les pagamos, porque somos empresas de servicio que si no trabajamos no generamos recursos. Eso no ha salido en ninguna parte”.

Celedón recordó que “somos pymes comprometidas, que por años hemos dado ocupación a muchos trabajadores, pero hoy nos vemos en la mayor de las incertidumbres porque las políticas de nuestro gobierno no son tan claras como debieran ser, por lo que significa el tema laboral y tributario”.

Actualmente son 200 socios y, por lo mismo, resaltó, la importancia de que las pymes que tengan dudas o consultas que hacer, se comuniquen con la directiva ya que esta es una oportunidad, tanto por la contingencia social o el virus global, “para que empecemos a generar la asociatividad, y no seamos tan personalistas como lo hemos sido hasta ahora”.

Los contactos se pueden hacer vía correo electrónico a: agia.magallanes.2007@gmail.com