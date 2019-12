Presidenta de la Cámara de Comercio Detallista: “Como pequeños comerciantes nos gustaría que el gobierno haga algo para que esto se termine”

– Sector minorista apela a voluntad de apoyo por parte de la autoridad para repuntar las ventas.

Poco más de un mes ha pasado desde que se inició en la zona central el estallido social, el pasado 18 de octubre. Desde entonces, las distintas acciones de violencia derivadas de las manifestaciones, insegurizaron a los comerciantes en diversos puntos del país.

Pero el casco céntrico no ha sido el único que acusó el golpe. La incertidumbre que han dejado las sucesivas acciones violentas ha repercutido también en los almacenes de barrio y otros emprendimientos familiares ubicados en villas y poblaciones.

De ahí la preocupación que manifestó esta semana la presidenta de la Cámara de Comercio Detallista, Rita Soto, quien ha visto de cerca cómo varios de los 180 pequeños comerciantes que conforman el gremio estaban llegando a ‘duras penas’ a fin de mes, dado que por la baja en sus ventas, las pérdidas económicas se han sentido con fuerza. “Esto que ha pasado es muy delicado y necesitamos que se haga algo pronto. Afortunadamente nuestros socios no han sufrido saqueos pero se han visto afectados en su forma de vivir, como también en el manejo de sus stocks. De momento, estamos recogiendo las inquietudes que tiene el gremio, para así darlas a conocer a la autoridad. Queremos que los negocios de barrio vuelvan a atender con normalidad porque la situación económica por la que están pasando se puede tornar insostenible y si no venden, menos aún podrán subsistir”.

Rita Soto se reunió este jueves con varios de sus asociados, quienes participaron de una charla dictada por el Servicio de Impuestos Internos, en relación con el uso de la boleta electrónica, entre otros aspectos.

A la actividad asistió también Juana Toro, quien a diario pone lo mejor de sí en ‘La Joyita’ -negocio ubicado en la población Simón Bolívar-, esfuerzo que hoy se ve amenazado por el complejo escenario social que la ha obligado por motivos de seguridad, a cerrar más temprano. “No me ha quedado de otra, por muchos días he terminado de atender antes y la consecuencia es que mis ventas han bajado demasiado. Entonces, ahí pasa que se complica todo para abastecerme de productos y cubrir los cheques, yo soy de cumplir con mis obligaciones pero cuesta cuando se anda con lo justo. Como pequeños comerciantes nos gustaría que el gobierno haga algo para que esto se termine, da pena salir al centro y ver cómo está. Por eso, hago además un llamado a los vecinos a que no nos dejen de lado y prefieran nuestras mercaderías”.