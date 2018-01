Presidenta regional de la DC ante congelación de negociaciones con la Nueva Mayoría: “Nosotros no tenemos ninguna necesidad de formar coaliciones”

La Democracia Cristiana en su nivel central tomó distancia de los partidos que conformaron la Nueva Mayoría.

Durante las últimas horas, la tensión entre los partidos que conformaron -la ya casi extinta Nueva Mayoría- es evidente. Y, es que la falange decidió “congelar” todo tipo de negociación con el conglomerado. Esto, después de que 11 socialistas, 6 del Partido Comunista, 3 del Frente Amplio y uno de Izquierda Ciudadana, rechazaran totalmente la promulgación del presidente del Senado, Andrés Zaldívar (senador DC), al Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

Dicha decisión agudiza el presente político de la centro izquierda en el país, pero donde la Democracia Cristiana intenta fijar un nuevo camino a partir del 11 de marzo próximo, cuando asuma Sebastián Piñera y se transformen en oposición. Igualmente, dicho acontecimiento es una consecuencia inmediata del último consejo nacional del partido que ocurrió en Santiago, donde la presidenta regional de la falange, Eugenia Mancilla Macías, estuvo presente. “Ratificamos varias cosas que pueden ayudar a clarificar toda la situación. Lo primero es que nosotros no tenemos ninguna necesidad de formar coaliciones, porque las coaliciones se generan con el propósito de gobernar. Sí nos interesa observar el devenir político de nuestro partido que está saliendo de la unidad de pacientes críticos y necesitamos este año para reorientar nuestra acción, pero también definir políticas de alianzas y esta se va a dar en el Congreso. Los parlamentarios van a ir por acuerdos que signifiquen y resguarden el patrimonio que dejó el gobierno de la Presidenta Bachelet y en hecho nosotros queremos definir que no solamente existimos para los efectos de gobernar, si no que también para representar a la gente y es ahí donde está el punto en qué momento nos vamos a aliar con un partido determinado”, detalló la presidenta regional del colectivo.

El “incierto”

futuro electoral

La decisión de la Democracia Cristiana de ir solos a la primera vuelta con Carolina Goic como abanderada presidencial y la última determinación de congelar las negociaciones con los partidos de centro izquierda, podría generar algún conflicto con miras a conseguir apoyos electorales. Bajo este contexto, Eugenia Mancilla planteó que “sin duda esto complica el futuro electoral de la DC. Nosotros tuvimos una derrota que nos dejó una gran lección, que es que solos no vamos a ninguna parte. Tenemos que generar alianzas políticas, además tenemos vocación de mayoría y en ese sentido es pensado que este nuevo sistema electoral tanto parlamentario como municipal, tengamos que recorrer un camino en solitario; eso nos va a significar seguir reduciendo nuestro nivel de relevancia en la política nacional. Un error que cometimos fue alejarnos del tejido social, hoy en día no tenemos presencia en las universidades, sindicatos o en la base social y está nuestro desafío. Si nosotros enmendamos ese rumbo, probablemente vamos a salir muy fortalecidos en años futuros, pero es un proceso de reconstrucción que partió este año a continuación de la junta nacional del 27 de enero próximo”.