Presidenta regional de RN: “Descarto de plano ser la próxima intendenta”

Por estos días en la prensa nacional, ya se empezó a especular sobre quienes podrían ser las autoridades de confianza del futuro Presidente Sebastián Piñera. Por una parte, Chile Vamos anunció que dentro de dos semanas darán los nombres de quiénes serán las personas del gabinete que acompañarán al Mandatario a partir del 11 de marzo y en segundo lugar, los presidentes de los partidos de Chile Vamos en las regiones, están en pleno proceso de armar las listas para escoger a las próximas autoridades de gobierno en cada región.

Como es el caso de Magallanes, donde Renovación Nacional está armando sus listas, para ser enviadas a Santiago a la brevedad de modo que el próximo Mandatario escoja a sus próximas autoridades. Como es el caso de la presidenta regional de RN, María Teresa Castañón, quien era una de las posibles candidatas a la intendencia; sin embargo, ella misma descartó esa opción. “Yo no descarto ninguna opción, pero nosotros vamos a decidir de acuerdo a lo que diga el Presidente. Lo que él decida será lo mejor para cada una de las regiones. El tomará la opinión de cada partido de quienes trabajamos en las campañas y sobre eso va a decidir. Primero que todo no he tenido ningún acercamiento y en este proceso se especula mucho; yo no estoy en una situación para tomar un cargo así porque tengo bastantes responsabilidades, por lo que tendría que ser irresponsable para asumir una intendencia porque es de envergadura mayor y en este momento la verdad no será así. Descarto de plano ser la próxima intendenta”, enfatizó la concejala Castañón.

Igualmente, cabe mencionar que al ser consultada por si piensa en la idea de liderar una secretaría regional de alguna cartera de gobierno, aseveró que “tengo que pensarlo, no descarto nada, pero soy sincera en el tema de la intendencia. No estoy en condiciones de asumir una responsabilidad tan grande y no tiene que ver con capacidades, tiene que ver con un tema familiar. Por otro lado, en otra cosa que yo me pueda desenvolver quizás sí, aunque no tengo ningún ofrecimiento todavía, me quedo tranquila”.

