Presidenta regional del Colegio de Profesores: “Creo que no es sano para nuestros alumnos ver a militares y tanquetas en las calles”

Acusan que no existe normalidad en los establecimientos. El domingo comunicarán si prolongarán la paralización.

No volverán a clases mientras no exista una normalidad real en los establecimientos educacionales. Esto es sin militares en las entradas de las escuelas y Liceos. Así lo manifestó la presidenta del Colegio de Profesores, Violeta Andrade, en el frontis de la secretaría regional ministerial de Educación antes de ser atendida junto a los dirigentes de los gremios de la Educación por la titular de la cartera regional Beatriz Sánchez.

“No pueden hablar de clases normales en las escuelas cuando no hay alumnos, no hay profesores, no hay asistentes. De qué normalidad estamos hablando”, advirtió Andrade. Al ser consultada si en los establecimientos como la Escuela La Milagrosa, que fue objeto de pedradas, como las escuelas Padre Alberto Hurtado y Portugal que también se vieron amenazadas en algún momento, no se justifica la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas, lo desestimó.

“Creo que es violento ver a los militares uno que es adulto y vivió otra época, es violento ver las tanquetas y ver a los militares parados en las esquinas. Creo no es sano para nuestros alumnos ver esa realidad porque ellos también se asustan”.

Añadió que evaluarán su retorno a clases día a día, por ahora hasta el domingo para ver si retornan el lunes. El viernes se acercaron a sus recintos de trabajo y se acogieron al artículo 184 del Código Laboral, que puede ser esgrimido si algún trabajador considera que su lugar de trabajo no cuenta con garantías de seguridad para cumplir su labor.

En la reunión sostenida con la seremi Sánchez fueron escuchados en sus demandas, y se les informó que se dará a conocer su postura en la próxima reunión de gabinete.

Según cifras de la Corporación Municipal, hubo un 47% de adhesión al paro docente, asistiendo el 52% de los profesores a sus establecimientos. En cuanto a los asistentes de la educación, hubo un 39 por ciento, teniendo un 60% de ausentismo.