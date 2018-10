Presidente de Asoducam: “Es muy fácil criticar cuando no representas a una organización legal”

Por Pablo Quejer Cuevas

Miguel Cárdenas Salazar, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Punta Arenas, habló con La Prensa Austral sobre los logros que obtuvieron después de la movilización de 38 horas que bloqueó las rutas de tres provincias de la región; el dirigente también se refirió al terreno que se usaría como aparcamiento de camiones, y además abordó sin eufemismos la presunta división interna que existiría al interior del gremio del rodado en Magallanes.

¿Cuál es el balance del paro después de las movilizaciones de los camioneros?

– “Primero aclarar que todos los dirigentes estamos sujetos a las demandas de nuestras bases, Asoducam Punta Arenas es una organización gremial que tiene 64 años de vida y tiene 100 asociados al día de hoy con 1.870 camiones como unidades operativas”.

“Partiendo de eso cabe señalar que los dirigentes no son los que organizan las movilizaciones, sino las bases, y son ellas mismas las que deponen la movilización. La labor como dirigente es satisfacer, tal como el estatuto lo establece, el velar por el bienestar de todos ellos (los integrantes) con responsabilidad y trato igualitario para todos”.

“En esta movilización demandada por las bases, eran tres puntos los que teníamos en disputa o en disyuntiva, en primer término que los generadores de carga que llegaron a Magallanes bajo el alero de las leyes tributarias, ley Navarino, dejaran de pagar un valor por flete exiguo a todos los transportistas de Magallanes”.

“Nosotros velamos por nuestros asociados, sabiendo que ellos están siendo muy mal pagados y que van a un desfiladero de crisis económica donde no tendrán ningún tipo de recuperación, porque los 500 pesos que se acostumbraron a pagar todos los generadores de carga de Magallanes a los transportistas no les alcanza ni siquiera para ir a ninguna parte, porque el petróleo está a 700 pesos y el costo operativo de una unidad hoy en día que recorra las carreteras vacío o cargado es de $1.115 por kilómetro”.

“Tomando esa premisa no podemos pensar que no tenemos la obligación de defender a nuestros asociados y de común acuerdo con ellos, implementar diálogos, tanto con las autoridades de gobierno y con las empresas de generadoras de cargas”.

“Y así lo hicimos, a través de la intendencia regional estuvimos reunidos con los industriales de Tierra del Fuego y de la región en general, pero lamentablemente tuvimos oídos sordos (en un principio) a nuestras demandas, en consecuencia no había otra cosa que salir a la carretera simplemente a reclamar con justicia lo que considerábamos un daño tremendo que se le hacía al transporte regional”.

“Y en eso tuvimos la fortuna de que una empresa (Nova Austral) aceptó con justicia y nobleza, en un acto de equidad, subir los precios de los fletes por kilómetro a los transportistas de Asoducam Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales”.

“Creemos que esta señal que ha dado Nova Austral nos abrirá un nuevo camino que tengamos con otros generadores de carga de la región. Eso ha sido un logro importante que hemos conseguido”.

– ¿Cómo enfrenta la supuesta división entre los camioneros?

– “La crítica que hemos recibido de otros transportistas son respetables, pero no nos atañen a nosotros, porque no pertenecen a esta organización gremial. Nosotros somos una entidad jurídica que tiene que darle pleitesía administrativa y legal al Ministerio de Economía y también al Ministerio de Transportes, ya que somos la única asociación constituida en Magallanes (porque no hay otra), y tenemos que velar por aquellos que nos demandan en justicia un mejor bienestar para ellos y para la actividad de transporte, todo lo que digan otros transportistas es muy respetable, pero obviamente que a nosotros no nos atañe lo que ellos digan, o piensen, o critiquen, que supuestamente hayamos hecho mal”.

“Es fácil criticar cuando no representas a una organización legal, es diferente cuando perteneces a algo y debes medir tus palabras y además tus cien asociados te están escuchando, entonces claro que cambia el panorama”.

– Hay camioneros que lo sindican a usted como dueño del terreno donde se pretende construir el aparcadero de camiones y que el gobierno le habría comprado ese terreno a su persona… ¿Qué tiene que decir al respecto?

– “No tengo idea de quién es el terreno destinado al aparcadero, mira, esto se ejecuta de la siguiente manera, el gobierno busca o licita un sitio para un aparcadero y se busca a cinco oferentes y el gobierno compra, ¿A quién le compró? Yo no tengo la menor idea, no tengo porqué saber a quién le compró el gobierno regional”.

– Ayer en la página 6 de nuestro diario se publicó una inserción, la cual contenía una declaración pública de los pequeños y medianos transportistas de la región y en la que se hace alusión a la disconformidad en torno a las movilizaciones realizadas por Asoducam ¿Qué opina usted de esto?

– “Aquí pasó algo sorprendente, ya que de las 42 personas que aparecen como firmantes en esa declaración pública, varias de ellas, más de cinco, me empezaron a llamar para comunicarme su descontento frente a ello y para ofrecerme disculpas, ¿Por qué? Porque ellos no firmaron esto, simplemente, el que hizo esto sólo puso los nombres de estas personas sin la autorización previa y lo envío al diario. Esa es la dinámica de esto”.