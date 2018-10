Presidente de Austro Chile y descarte de Centro Antártico Internacional por el Presidente Piñera: “Aunque no lo tengan considerado debemos ir a Santiago a pelear por el Centro Antártico”

Las últimas referencias del Presidente Sebastián Piñera en atención a que durante su administración no será realidad la construcción del Centro Antártico Internacional (Cai) sino que más bien se avanzará sobre el mismo, tuvo eco inmediato en el seno de la Cámara de Turismo Austro Chile A.G.

Esto porque a un día de la llegada del Mandatario a Punta Arenas, el presidente de la gremial, Eduardo Camelio señalaba: “Mi esperanza es que el tema central en esta visita sea el antártico. El proyecto del Cai pone una guinda en todas nuestras bellezas internacionales y cuando se habla de grandes montos, hay que ver que eso se va a pagar solo, no es un gasto, así que es hora de privilegiar esta inversión”.

No obstante ello, quedó claro durante la entrevista que concedió Piñera al canal ITV y La Prensa Austral, que al menos durante su gobierno, esta gran apuesta estructural, dista de ser económicamente viable para llevarla a cabo en el corto o mediano plazo.

Falta de información

Aún así, Camelio es optimista y considera que aún existen razones por las que insistir en la viabilidad de dicha construcción. “Aunque no lo tengan considerado debemos ir a Santiago a pelear por el Centro Antártico. El Presidente no sabe o no ha sido informado de que con esta infraestructura Magallanes se consolidaría como vitrina turística y científica del continente blanco. De hecho vi la entrevista al Presidente y me parece que con la capacidad que tiene es dable pensar que no le han contado de qué se trata el proyecto. Hay 22 países que están operando en esta región y estoy seguro de que si tuviera más antecedentes a mano, el Mandatario estaría más que dispuesto a colocar todos los recursos que sean necesarios para construirlo. El Centro Antártico va a generar negocios y como ya he dicho, no es sinónimo de gastos”. Y agregó: “Comprendo que la gente del Instituto Antártico Chileno (Inach) pueda estar un tanto apesadumbrada por cómo ‘se venía la mano’, pero es porque sin duda el gobierno regional tiene que pensar más en grande, sin sesgos políticos. Por más que sea una idea de la administración anterior es hora de que pensemos en Magallanes, la Patagonia y la Antártica como un solo destino”.

CChC a la espera

También el fin de semana se sumaba con expectativas en torno a la visita de la primera autoridad del país, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, José Alvarado, quien se mostró optimista ante lo que el Mandatario pudiera decir en la materia.

Y si bien, la respuesta de Piñera no fue la esperada, el gremial indicó que la Cámara seguirá dispuesta a colaborar con el gobierno regional en sacar adelante proyectos, en este caso como el Cai. “Se debe esperar que concluya la etapa de diseño ya contratada, que se realicen los análisis de sostenibilidad y modelo de negocios a la brevedad posible, y que podamos colaborar en sacarlo adelante porque es un elemento fundamental de la infraestructura que permitirá proyectar la vocación antártica de Magallanes”.