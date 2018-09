Presidente de la Asociación de Funcionarios del Gore manifestó su preocupación: “Yo no he visto una hoja de ruta del gobierno regional”

El presidente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Magallanes, David Ovando Jeria, reconoció que se habían producido los movimientos lógicos y esperables al interior del Gore, con la salida de los jefes de división que eran de confianza. Los últimos en hacerlo habían sido Federico Podestá, jefe de la IV División de Transportes y la jefa de la División de Planificación Regional Wannia Enssle, designada por el anterior intendente Christian Matheson. Asimismo, se refirió al gran proceso de desvinculaciones que se avecinaría durante noviembre a nivel de todo el país.

Sobre esto último, Ovando señaló que hay toda una planilla Excel de seguimiento y en todas las regiones ha habido despidos y no sólo de trabajadores a honorarios, sino también a contrata.

Asimismo agregó que desde marzo a la fecha se habían desvinculado a unas ocho personas, todas a honorarios, mayoritariamente cargos de confianza y pertenecientes al Plan Especial de Zonas Extremas. “Aquí todos los honorarios que se han ido han tenido que tomar acciones propias, ya sea con abogados o recursos de protección. Principalmente nuestras aprensiones están enfocadas a noviembre. Si volvemos al modelo anterior, o sea al 2010, se trató de desvincular a 10 personas a contrata, de las cuales finalmente se desvinculó a cinco”, subrayó.

Si bien es una realidad que hoy en el gobierno regional se ha desvinculado gente, también no es menos cierto que se ha contratado a gente a honorarios con sueldos elevados. Ovando añadió que este era un tema importante porque si se despedía a una persona que se despeñaba en la IV División de Transportes, entonces había que contratar a otra que cumpliera esa función. “Con la desvinculación de Federico Podestá y Cristián Urzúa, desvinculaste a todo lo que era el pilotaje de la IV División, entonces quién se hace cargo de esa pega”, preguntó.

Respecto a cómo veía la instalación del gobierno regional con gente que venía de otras zonas del país, respondió que por supuesto esto no es del gusto de nadie, lógicamente por más lecturas o apreciaciones que se haga de la realidad de Magallanes, no es lo mismo haber vivido acá. “Todos sabemos que nuestra idiosincrasia es bastante particular, acá funcionan otro tipo de códigos y esa es una desventaja que rápidamente se le da al designado”, apuntó.

En relación a un supuesto estancamiento de los proyectos según la apreciación de algunos consejeros regionales, el dirigente señaló que efectivamente hay un retraso en la parte administrativa, una ralentización. “No estamos estancados, pero estamos caminando muy lento a lo que los tiempos nos imponen. Son temas que nos preocupan, a veces una demora con la firma nos cuesta dos o tres días, falta la organización administrativa en los que llegaron, yo no he visto una hoja de ruta, sin ir más lejos no se ha llamado ni una sola vez a la directiva (Asociación de Funcionarios). Cuando fuimos a pedir una audiencia poco menos se nos dijo que teníamos que solicitarla por Ley de Lobby. Nosotros consideramos que esto no corresponde, yo no voy a pedir Ley de Lobby para hablar con mi jefe”, planteó.