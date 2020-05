Presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes: “El mercado del salmón se va a recuperar”

Ya sea con la reapertura de los tradicionales canales de comercialización, o a través de las nuevas formas de compra, destacó el ejecutivo Carlos Odebret.

Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes ve con optimismo el impacto que ha generado el coronavirus en la industria salmonera de la región.

Para analizar el contexto actual del mercado salmonicultor regional, Odebret acotó: “Habría que separar esto en dos grandes grupos, primero es la demanda, qué pasa con los consumidores a raíz del coronavirus; y por otro lado, la producción o la capacidad productiva que pueda tener la industria”.

Con respecto al primer punto, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes dijo que “es evidente que hemos tenido cambios significativos, Estados Unidos, que es nuestro segundo principal mercado, Japón, Brasil y en los cien países que llegamos con salmón, han tenido cambios significativos, como el cierre de los restaurantes, tal como ha pasado en Punta Arenas, que significa un canal de compra que se ha visto cerrado”.

Además, Odebret continuó diciendo que “en Nueva York, California, está cerrado. En definitiva, los distintos mercados han tenido una reducción en la forma en cómo se consume el producto”.

– ¿Ve con pesimismo la reducción del consumo?

– “No, porque se han abierto nuevos canales, que es la venta directa a través de supermercados, delivery desde los restaurantes y la compra vía online se han abierto a nuevos canales de comercialización del salmón. Desde el punto de vista de consumo se ha visto reducida, pero por otra ha aumentado. Si bien no hay un equilibrio perfecto, la comercialización se ha mantenido. Vemos con buenos ojos la recuperación.

– ¿El mercado salmonicultor se recuperará en el mediano o largo plazo?

– “La recuperación la vemos con mucho optimismo, el mercado del salmón se va a recuperar, ya sea con la reapertura de los tradicionales canales de comercialización, o a través de estos nuevos canales de comercialización. En el mediano plazo se va a recuperar, porque es un alimento sano y de primera necesidad”.

– ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la producción?

– “Desde la perspectiva de la producción, que es la capacidad que podemos tener, lo primero es que el foco ha estado puesto en que los trabajadores no se contagien y que no contagien a la población de Magallanes. En ese contexto, el resultado ha sido bastante auspicioso y por lo tanto, ha permitido mantener una producción, un poco más lenta, pero que se mantiene”.

– ¿Cuánto ha disminuido la producción?

– “Las cosechas se han ralentizando, ampliando su plazo, dejando los peces en el agua más tiempo, porque hay menos gente que está dentro de la planta en un mismo turno. Desde esa perspectiva se ha reducido, pero no para generar pérdidas de empleo o de recursos. No me atrevería a dar un número, porque cada compañía tiene sus propios planes y cada compañía tiene sus números, pero en general la reducción no ha generado efectos en el empleo ni contratación de proveedores”.

– ¿Qué opina del levantamiento de la cuarentena en Punta Arenas?

– “Asumiendo que existen argumentos técnicos para levantar la cuarentena, da más libertad a las personas, pero en nuestro sector no es tanto, porque somos una actividad esencial, pero en los otros sectores económicos va a permitir a las personas que vuelvan a sus lugares de trabajo. Dicho esto, la libertad tiene grados de responsabilidad individual y es muy importante, porque nada garantiza que volvamos a otra cuarentena y que los contagios aumenten”.