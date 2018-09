Presidente de la Unión Comunal Punta Arenas acusa irregularidades de la ex mandamás

El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Punta Arenas, Jorge Vergara Navarrete, advirtió que no iba a renunciar a su cargo, pese a la presión ejercida por la ex presidenta Rosa Zúñiga a quien acusó de haber politizado el tema.

“Es sabido que hoy se efectuará una reunión para conocer la renuncia de algunos integrantes de la directiva, me imagino. Dentro de ésta no está incluida la del presidente, porque no he renunciado y no va a renunciar. Fui elegido democráticamente por una amplia mayoría y yo le debo respeto a esa gente que votó por mí. Me la voy a jugar por ellos y por la comunidad, por el progreso de los barrios y de las juntas de vecinos”, remarcó.

Respecto del supuesto mal uso de fondos, Vergara señaló que este era un tema muy delicado porque a él se le había entregado un balance cuando asumió el cargo, en el mes de junio y en caja había $2.524. “No veo qué mal uso de dinero pude haber hecho, ahora hay otras platas de un Club de Danza que arrienda la sede, ubicada en Covadonga 060, desde diciembre de 2015 a la fecha y ellos le cancelaron a la ex tesorera o a la ex presidenta arriendo de $100.000 mensuales a excepción del primer año que le cobraron $80.000. Le pedí un detalle a la profesora porque me correspondía hacerlo para ver en qué pie estaba la Unión Comunal y ella me dijo que nunca le habían dado un recibo, la ex presidenta le firmaba un vale, pero para la junta no quedaba nada”, denunció.

En cambio, en junio y julio él le había extendido una recibo de pago a la profesora por el arriendo de la sede, dineros depositados en la libreta de la Unión Comunal.

“Esto se transformó en una manipulación en mi contra. El trasfondo de esto es una cuestión política que viene de afuera y yo lo lamento. Hay agitadores políticos que han aparecido en la Unión Comunal. Yo les pregunto qué quieren, quieren trabajar o hacer política, porque si quieren hacer política váyanse a un partido, no vayan a corromper a los dirigentes sociales. El caso de Jorge Balich a él yo nunca lo vi en una reunión y de la noche a la mañana apareció”, complementó.

Por último, Vergara señaló que a raíz de un problema doméstico con un baño en la Unión Comunal, quedó al descubierto que la ex presidenta Rosa Zúñiga no había rendido una subvención al municipio lo que nos imposibilitaba de pedir una a nosotros para realizar el arreglo. “Estamos castigados por una subvención no rendida desde el año 2013”, concluyó.