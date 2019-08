Presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes: “Podemos bajar la cantidad de parlamentarios siempre que eso no signifique volver al binominal”

Para desarrollar distintas reuniones con autoridades y con los militantes, con miras a abordar los desafíos que enfrentará su colectividad en las próximas elecciones y en materia legislativa, llegó ayer a Punta Arenas el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

Si bien como coalición Chile Vamos les fue bien en la última elección con el actual sistema, planteó que eso no significa que “no estemos dispuestos a evaluar bajar la cantidad de parlamentarios para que la gente no sienta que se hizo una ley a la medida, pero queremos que estén representados todos los partidos políticos en el Congreso”.

En el sistema anterior, añadió, el 20 por ciento de la población no se sentía representada, no siendo bueno para la democracia, por lo mismo, añadió, “no queremos volver a un sistema binominal en que uno antes de la elección ya sabía quien ganaba”, enfatizando que “podemos bajar la cantidad de parlamentarios siempre que eso no signifique volver al binominal”.

Sobre los próximos comicios, Desbordes subrayó que se preparan para una elección municipal donde esperan llevar candidatos en todas las comunas. “Tenemos que preparar una lista de concejales competitiva y en Punta Arenas Renovación Nacional llevará ocho candidatos a concejales y queremos que el 40% sean mujeres”. También postularán candidatos a gobernador regional.

“Queremos que los candidatos de Chile Vamos surjan de primarias y eso será una suerte de largada de lo que será la elección parlamentaria. A nivel presidencial hemos manifestado que no vamos a apurar el tranco porque lo importante es que el gobierno pueda hacer bien su trabajo”, destacó el máximo timonel de RN.

Encuesta Cadem

Asimismo, se refirió a los resultados que arrojó la última encuesta Cadem que posicionó al alcalde Claudio Radonich como el tercero mejor evaluado. “Estamos orgullosos del trabajo que ha hecho Claudio, él es mi amigo hace muchos años y trabajamos juntos en las campañas del Presidente Sebastián Piñera en 2009. No puedo sino estar contento y orgulloso de que un militante de Renovación Nacional esté tan bien evaluado. Ahora tengo una reunión con él para conversar su futuro político”, adelantó en la tarde de ayer.

En este escenario, acotó, que Radonich podría fácilmente mantener y conservar la Municipalidad de Punta Arenas o bien poner sus ojos en una candidatura a gobernador regional, diputado o senador.