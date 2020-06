Presidente del Colegio de Profesores reafirma acusación de concejal Aguilante

“La Cormupa no ha proporcionado, hasta el momento, los elementos mínimos para el desarrollo de nuestro trabajo a distancia”.

El presidente comunal del Colegio de Profesores, Enrique Velásquez Vargas, reafirmó los dichos del concejal José Aguilante Mansilla, quien había cuestionado la gestión de la Corporación Municipal durante este período de emergencia sanitaria. La actividad docente se vio modificada sustancialmente, a causa del establecimiento de clases a través de plataformas online, lo que afectó especialmente, a la educación pública.

“La Cormupa, no ha proporcionado, hasta el momento, los elementos mínimos para el desarrollo de nuestro trabajo a distancia, y una vez más, los profesores estamos cofinanciando la educación con nuestros recursos personales, y cargando con los gastos que signifique aquello, sin suspender los apoyos en ningún momento. Desde el día uno, hemos estado apoyando a nuestros estudiantes y sus familias, a pesar de las dificultades que significa el trabajo personalizado que involucra la educación hoy en día y en estas condiciones. Utilizando nuestros computadores, impresoras, Internet de nuestro hogar y el número telefónico, whatsApp, incluido que son recursos propios”, declaró Enrique Velásquez.

En ese sentido, el presidente comunal de los profesores recalcó que muchos de sus colegas que no tienen computador o Internet en su casa, son conminados a asistir a los establecimientos para trabajar desde ahí, algo que para Velásquez, no corresponde pues solamente se establecieron turnos éticos y asistencia para entrega de material y canastas, “todo lo demás está suspendido y por no tener de tu propiedad un computador o internet, deberás exponerte a salir al calle. Quien debe proveer los recursos y materiales para el trabajo a distancia es el empleador, Ley 21.220, ni siquiera estamos cubiertos si durante las jornadas de apoyo a nuestros estudiantes tenemos un accidente, pues no es accidente laboral, nuestro contrato es presencial. Si nos accidentamos es por cuenta propia la atención de urgencia, tratamiento y medicación”, acusó además.

En cuanto a la Corporación Municipal, contactado por este medio, el jefe del Area de Educación, Cristián Reveco, se excusó de brindar una declaración de respuesta a las palabras del concejal Aguilante, limitándose a adelantar que están estudiando algunas acciones.