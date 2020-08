Presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez: “Las próximas dos semanas tendremos un trabajo muy arduo en el hospital por la cantidad de pacientes que se nos van a ir acumulando”

El dirigente está preocupado por el aumento de casos graves por Covid-19 en nuestra región y lo que ello implica: una mayor presión sobre el sistema asistencial y sus equipos de trabajo.

Su preocupación por el aumento de casos graves por Covid-19 volvió a reiterar el presidente del Colegio Médico en Magallanes, Gonzalo Sáez Torres. Advierte que esta alza sostenida en los contagios implica ejercer una mayor presión sobre el sistema asistencial y sus equipos de trabajo.

Sáez añadió que la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico está bien al tope por la mayor cantidad de personas que ha ido recibiendo. “En este momento, hay catorce pacientes internados en dicha unidad con cuadros de Covid-19. Además, hay pacientes críticos que no tienen coronavirus, y que son pacientes que se han ido acumulando en estos meses de pandemia.

En este contexto, el médico advierte de la situación en que se encuentran los pacientes que no tienen coronavirus y cuyas atenciones se han debido postergar por la pandemia y que también demandan una respuesta de la red asistencial.

A los enfermos críticos, se suman los casos de hospitalizados en sala (aislamiento) que también implican requerir de un mayor esfuerzo de un equipo, que además debe abordar los casos de pacientes sin Covid que hubo que postergar en la primera ola de contagios.

No hay tendencia a la baja

El médico advierte que la tendencia de casos diarios no va a la baja y no todos los pacientes ingresan al registro. “Cuando se instala una cuarentena la baja en la curva de contagios no es inmediata, sino que se demora alrededor de diez días, en comenzar a notarse, entonces no vamos a tener una respuesta adecuada a la cuarentena hasta los próximos diez días y eso, claramente, implica una mayor presión sobre la red asistencial. De manera que en las próximas dos semanas vamos a tener un trabajo muy arduo en el hospital por la cantidad de pacientes que se nos van a ir acumulando”.

El médico acusó que las medidas para contener el actual brote que dio origen a la cuarentena vigente fueron tomadas tardíamente, al igual que lo que pasó en el mes de abril. Recordó que cuando se pasó a la Fase 2 se pidió la cuarentena total “porque cuando los contagios comienzan a aumentar y hay una tendencia clara, se sabe que va a tener un efecto semanas después”.

“Insisto, las medidas fueron tomadas tardíamente, en la primera ola de contagios pedimos la cuarentena durante tres semanas hasta que finalmente nos escucharon y ahora pedimos que la cuarentena fuera más rápida. Me parece que esto es una lección para lo que se viene en el resto del país”, enfatizó Sáez Torres.