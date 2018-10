Presidente del Core al pronunciar discurso por el Día de la Región: “No existe propuesta alguna del Ejecutivo para dejar sin efecto proyectos acordados hace 4 años”

En sesión solemne realizada en el Teatro Municipal, se distinguió a la vecina Susana Suárez García como Ciudadana Ilustre 2018.

En el discurso pronunciado ayer tarde por el presidente del Consejo Regional de Magallanes, Tolentino Soto España, durante la sesión solemne en honor al Día de la Región y a los 498 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes, realizada en el Teatro Municipal, se hizo hincapié en la incertidumbre que genera la continuidad de las obras insertas en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, luego de que el Presidente Sebastián Piñera en su reciente visita a Punta Arenas pusiera la lápida a obras emblemáticas, como la construcción del Centro Antártico Internacional y el megapuerto, a las que se suman también la postergación del ensanchamiento del paso Kirke.

Soto reiteró que el acuerdo sobre estos proyectos y otros tantos aprobados por el anterior Consejo Regional en mayo de 2014, que involucraban recursos por más de 500 millones de dólares, “aún se encuentra vigente”, sin que “exista propuesta alguna del Ejecutivo, para dejar sin efecto lo acordado por el Consejo hace cuatro años”.

Por lo mismo, emplazó a la intendenta María Teresa Castañón a respetar los convenios y que era algo que no se podía deshacer. “Creo que el Plan de Zonas Extremas, no puede morir con la llegada de un Plan Magallanes, creo que en esa materia tenemos que aunar esfuerzo y unir el trasfondo de éste con aquellos proyectos emblemáticos que vienen en el Plan de Zonas Extremas”.

Asimismo, el presidente del Core exteriorizó su preocupación por la situación de los Campos de Hielo Sur, señalando que habían temas donde el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía que anticiparse a la implementación de la situación limítrofe con Argentina. “Lo que ha hecho la Cancillería argentina a mí me parece lógico, no critico lo que han hecho ellos a mí me parece que eso es lo que hay que hacer, hay que sociabilizar, crear el escenario previo para que posteriormente cuando nos sentemos a la mesa para hablar de límites tengamos ya un trabajo avanzado”, precisó.

Ciudadana Ilustre

Durante la sesión solemne, la vecina magallánica y antigua socia de la Cruz Roja, Susana Suárez García fue investida como Ciudadana Ilustre 2018, recibiendo un galvano y la medalla de la región.

Susana Suárez visiblemente emocionada y algo nerviosa agradeció al Consejo de Ciudadanos Ilustres por su designación y no negó que a estas alturas de su vida este reconocimiento la había sorprendido “Me emocionó y agradó a mi corazón y me invadió el orgullo, orgullo que comparto con tantas mujeres y hombre que cada día hacen algo por los demás, acciones que se realizan desinteresadamente, con vocación y cariño. Agradezco especialmente a aquellas instituciones y amigos que de otra forma me hicieron llegar sus saludos. Agradezco a mi familia, mi esposo y mis hijos que siempre apoyaron mis inquietas acciones”, precisó.

La intendenta Castañón junto con entregar un afectuoso saludo a la Ciudadana Ilustre en su discurso, hizo un llamado a trabajar juntos por el desarrollo de Magallanes. “Se vienen tiempos mejores donde como sociedad tenemos que compartir entre todos la responsabilidad de afrontar estos nuevos desafíos. El Plan Magallanes, la conmemoración de los 500 años y el descubrimiento de Chile por el sur, el nuevo estatuto antártico y sus implicancias para el país y Magallanes, y la elección del gobernador regional. Debemos potenciar el desarrollo sustentable de la región, mediante el fortalecimiento de los procesos de integración y apoyo para la inversión pública y privada”, instó en su mensaje.

Al término de la ceremonia, se le consultó por qué había solicitado a los cores no divulgar los 65 proyectos priorizados en este nuevo plan de desarrollo. “Estuve con los consejeros hoy (ayer) en la mañana le mostré la estrategia, el plan regional tal cual se lo mostré al Presidente”, señaló, a quienes de paso solicitó si hay alguna otra cosa que modificar, no en cuanto a los proyectos, sino respecto de la priorización de los mismos.