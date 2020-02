Presidente del Core: “Es vital que el Estado retome la obligación de garantizar el orden y la seguridad pública”

En el retorno a las funciones del Consejo Regional, Alejandro Kusanovic advirtió los problemas que han generado los hechos de violencia en la región e instó al gobierno a dejar los populismos

de lado y trabajar en recuperar el crecimiento del país.

Después de cuatro semanas de receso, el Consejo Regional volvió a sesionar en Magallanes y su presidente, Alejandro Kusanovic, aprovechó de dejar en claro su preocupación por los hechos de violencia que han golpeado a Punta Arenas y a las principales ciudades de Chile: “Hay un tema muy importante, el definir y retomar la senda del crecimiento que tiene que ver con la estrategia de desarrollo, porque creo que sólo el 30% de los proyectos gubernamentales están orientados a esta estrategia y eso no puede ser”, dijo el presidente del Core.

Kusanovic continuó diciendo que “con todos los despidos y las Pymes que están cerrando producto de todo lo que ha pasado en Chile, es bueno tomar el camino del crecimiento y es súper importante. El Estado, a través del gobierno de turno, tiene que potenciar ese desarrollo para que recuperemos el crecimiento, porque es la esencia misma de la vida del país. Si no hay crecimiento, habrá muchos problemas a futuro”.

– ¿Cuál es ese camino de crecimiento?

– “A mí me preocupa que el gobierno aún no asuma su responsabilidad y se mantengan los desmanes que no le hacen bien a nadie. Independiente que estemos de acuerdo con el descontento de abusos que han existido en Chile en los últimos 15 años y que han ido en aumento, eso no justifica los destrozos, porque a la larga perjudican a la mediana empresa, al comercio y terminamos más afectados. Es vital que el Estado de Chile retome la obligación de garantizar el orden y la seguridad pública, si eso no se recupera, no tendremos un camino lógico para solucionar todos los problemas sociales”.

– ¿Por qué desvió el rumbo el Poder Ejecutivo?

– “Porque se han desviado del camino correcto producto del populismo, de hacer cosas por los votos y no hacerlas por el simple hecho de hacer lo correcto, esto es un tema que le ha pasado a varios gobiernos para atrás, porque la gente dejó de creer”.