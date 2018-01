Presidente del Prais inició nueva huelga de hambre para solicitar viviendas para 120 ex presos políticos

En el emblemático ex centro de torturas, llamado irónicamente “El Palacio de las Sonrisas”, el ex preso político Manuel Aguilante Barrientos, presidente de la Agrupación de Usuarios Prais (Programa de Reparación y Atención Integral de Salud) comenzó una nueva huelga de hambre al mediodía de este viernes, como medida de presión hacia las autoridades del Servicio de la Vivienda y Urbanismo y la intendencia regional, debido a que no han cumplido varios compromisos adquiridos el año 2015.

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con soluciones habitacionales a todos quienes fueron perseguidos, apresados y torturados durante el Golpe de Estado en nuestra ciudad. Así lo señaló el líder de esta agrupación: “Ni en la dictadura militar, ni en el regreso a la democracia pudimos determinar el universo de presos políticos que hubo en Punta Arenas, pero luego de un gran trabajo de catastro hoy tenemos un listado de 120 personas que no tienen vivienda , entre la Comisión Valech y el Informe Rettig, por lo que queremos una respuesta definitoria por parte de las autoridades regionales, sobre si existirá o no una solución habitacional para todos los afectados”.

Por esta razón, el ex preso político hizo un llamado al intendente Jorge Flies, para que cumpla con el compromiso asumido en 2015: “Queremos obtener una respuesta del intendente para que nos oficialice el listado que presentamos, para que por fin se nos reconozca y nos aseguren una fecha de entrega. Nosotros sabemos que no nos pueden entregar una vivienda mañana, por eso nuestra solicitud es que se inicie un proceso certificado, que nos asegura una fecha y un lugar de construcción”, enfatizó el presidente de la organización.

Cabe señalar que esta es la segunda oportunidad que Manuel Aguilante lleva adelante una huelga de hambre. Hace dos años estuvo por espacio de 90 días en este mismo centro de Avenida Colón Nº636, rompiendo esta medida de presión el 26 de julio de 2015 luego de una reunión con las autoridades del momento.