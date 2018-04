Presidente del PS, Eduado Manzanares: “Lo que quiere este gobierno es reinstalar con fuerza una mirada neoliberal de la economía, con algunas frases grandilocuentes y bonitas”

-El timonel del Partido Comunista dijo que hoy más que nunca requerían unidad en la oposición y que era muy necesario sentarse a conversar.

La próxima semana se cumplirá el primer mes de la instalación del gobierno de Sebastián Piñera y ya se han generados algunas controversias como el polémico decreto del Ministerio de Salud, a sólo 12 días del debut de la actual administración que modificó el protocolo de la objeción de conciencia en la Ley de Aborto en tres causales. A lo anterior se suma la reforma al Sename a lo que invitó a todos los sectores políticos a participar del Acuerdo Nacional por la Infancia y su propuesta para un crédito único en la educación superior donde no se considera condonar deudas, ni intereses, entre otras, lo que ha generado distintas reacciones a nivel político local.

El presidente regional del Partido Socialista, Eduardo Manzanares destacó que desde su instalación la actual administración tuvo una retórica muy bonita destinada a encantar a la oposición para plegarse a su programa de gobierno, pero que la ciudadanía y los partidos políticos ya se han dado cuenta rápidamente que su propósito es socavar los avances alcanzados en distintas materias durante el gobierno anterior. “En temas de salud por ejemplo, se le ha ido restando fuerza al aborto en tres causales, en materia tributaria ya se está planteando bajarle los impuestos a las empresas y subírselos a las personas, en relación a las pensiones desconocemos todavía cuáles son los fundamentos que están esbozando, pero lo que sí han dicho sus personeros es que es una reforma tendiente a fortalecer el actual sistema, el cual ha sido duramente criticado por las personas quienes han planteado con fuerza no más AFP. Este es un gobierno cuyas intenciones ya se están notando y que a nuestro juicio no tiene nada de unidad nacional. Lo que quieren es reinstalar con fuerza una mirada neoliberal de la economía, pero con algunas frases grandilocuentes y bonitas, pero que en definitiva lo que buscan es retrotraer todos los avances que ya se habían alcanzado”, expresó.

Asimismo, Manzanares se refirió al Crédito con Aval del Estado y a la nueva propuesta impulsada por el gobierno que lo reemplazaría. “Probablemente el Cae tuvo alguna razón de ser en un momento, pero claramente hoy ha significado la ruina para muchas familias con el endeudamiento de miles de alumnos y se ha planteado que debe ser eliminado de raíz. Lo que nosotros hemos planteado como conglomerado es la gratuidad universal como un derecho social importante. Se logró un avance significativo el año pasado con más de 250 mil alumnos estudiando con gratuidad. La mirada que tiene este gobierno es reponer el Cae con algunas innovaciones más bien cosméticas y no avanzar en aquello que nos interesa a nosotros que es la gratuidad universal para todos los estudiantes en Chile”, sentenció.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Dalivor Eterovic, manifestó que la propuesta que estaba realizando el gobierno de Sebastián Piñera respecto de un crédito único para la educación superior era claramente un retroceso a los avances alcanzados durante el gobierno de Michelle Bachelet. “Lo que recogió el programa de la ex Presidenta no fue sino la demanda mayoritaria de la población para mejorar el acceso a la educación, pero en este caso particular lo que ha hecho el actual Presidente en el primer mes es retroceder por la vía de los decretos. Hemos visto incluso lo que ha ocurrido con el Sistema de Alta Dirección Pública donde los jefes de servicio una vez más están siendo designados a dedo, lo que ha pasado en materia de lucro, con el aborto en tres causales, permitiendo que instituciones privadas que se niegan a practicarlos, argumentando objeción de consciencia, pero por otra parte vemos que éstas no tienen ningún problema de consciencia para recibir el dinero que le da el Estado, a esto se suma este invento nuevo de estas comisiones distintas designadas a dedo, para sacar el debate del Congreso, donde quedan partidos, organizaciones sociales y representantes de la comunidad fuera, para validar reformas que nosotros no compartimos, entonces es muy complejo el escenario que se está dando, lo que hace que hoy requiramos más que nunca unidad en la oposición y donde se hace muy necesario acercarnos a conversar”, subrayó.